В Комсомольске-на-Амуре корвет обрел невесту

Этот корвет проекта 20380 уже третий в серии, чуть раньше были спущены на воду, успешно прошли все испытания и уже приняты на вооружение его братья-близнецы корветы «Совершенный» и «Громкий». По старинной флотской традиции каждому боевому кораблю перед спуском на воду ищут невесту – своеобразного ангела-хранителя боевой машины и экипажа. На Амурском судостроительном заводе построили 200 боевых кораблей, и у каждого была своя избранница.

Корабелы люди суеверные, и свято соблюдают все морские традиции, например, никогда не спускают на воду свое детище в понедельник. Невеста корабля из того же разряда. Рассказывают что после того как девушка разобьет о борт бутылку шампанского между ней и кораблем устанавливается некая мистическая связь. Все что случится с избранницей, отражается и на боевой машине.

У каждой конкурсантки была своя команда поддержки. Фото Амурского судостроительного завода.

- Я сама была свидетельницей, когда одна из невест все вроде бы сделала правильно, удачно разбила бутылку, горлышко в руке осталось нужного размера, но потом на банкете случайно пролила на себя чай и обожглась, - рассказывает Ирина Шестопалова, сотрудник пресс-службы Амурского судостроительного завода. – Тогда опытные судостроители только головой покачали – быть беде. И точно, на недавно спущенном на воду корабле возник пожар. Ну как после это не верить в традиции?

Невеста, как ангел-хранитель, корабля сопровождает его с момента схода со стапелей и на протяжении всего срока службы. Ее имя будет включено в список экипажа, ее будут приглашать на все значимые события в жизни моряков.

Для того чтобы стать невестой надо соответствовать очень строгим требованиям: принимать непосредственное участие в строительстве «изделия», ее кандидатуру должны поддержать все, кто работает в цеху, она должна знать до последней цифры тактико-технические данные своего «жениха», на что он способен и как будет служить. Это, кстати, проверяет специальная комиссия, в которою входит как руководство завода, главный строитель корвета, так и представители заказчика.

Все кандидатки сдавали экзамен строгой комиссии, не только заводчанам, но и морякам. Фото Амурского судостроительного завода

Изначально на звание «невесты корабля» пробовались одиннадцать девушек, сквозь строгое сито отбора просочились всего семеро красавиц, победила - Анна Сбичакова, специалист отдела промышленной безопасности труда и окружающей среды завода, представитель древней трудовой династии корабелов – ее предки работали на стапелях более ста лет.

- Девушкам пришлось отвечать на вопросы, на которые даже я не могу ответить, потому что наши военные очень щепетильны в выборе, - улыбается Ирина Шестопалова. – Например какие двигатели стоят на корабле, какая длинна, сколько человек экипажа, сколько суток в море может находиться и тому подобное. Девочки отвечали, они готовились, рассказывали о себе и очень трудно было жюри выбрать лучшую. Но они справились – нашли кандидатуру которая идеальна, Анна красива, умна и находчива. Я думаю, она справится, хотя задача не из легких с ее подачи начнется судьба корабля он ведь как ребенок конструкторы его задумали, а воплощаем мы. Он рождается и растет в цеху, потом мы выводим его из цеха и как родного сына учим ходить. Каким он станет зависит от невесты. В прошлом году мы сдавали корвет «Громкий» и его экипаж очень трогательно знакомился со своей избранницей. Надо было видеть, как он разговаривали – Елена Ивашина не вылезала с корабля. Она оказалась удачным выбором, корабль очень рано и без проблем «пошел», замечательно прошел ходовые испытания, отлично отстрелялся и все говорили – как у этого корабля все по маслу идет, спасибо невесте. Надеюсь, у Анны получится не хуже.

До финала дошли семеро невест. Фото Амурского судостроительного завода.

Третий корабль вообще получился необычным. Он будет назван именем героя Российской Федерации матроса Алдара Цыденжапова. Алдар служил на Тихоокеанском флоте и в сентябре 2010 года ценой своей жизни спас 300 моряков. В машинном отделении эсминца «Быстрый» возник сильный пожар, там прорвало топливопровод и замкнуло электропроводку. Весь экипаж корабля был на борту и готовился к боевому походу на Камчатку.

Если бы герой не перекрыл подачу топлива, эсминец со всем экипажем мог погибнуть. Около девяти секунд он находился в самом центре пожара, потом самостоятельно смог выбраться на палубу. Его доставили в госпиталь, но спасти не смогли. От сильнейших ожогов спустя четыре дня Алдар Цыденжапов скончался.

Родственники героя живут в Забойкалье, много общаются с корабелами и даже обещали приехать на торжественный спуск корвета на воду. Познакомиться с невестой, экипажем и проводить боевую машину носящую имя Алдара в первый, пускай и небольшой поход.