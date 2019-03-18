Клещи в Хабаровске в 2019 году: когда наступит опасный сезон

Бесснежная зима дала фору переносчикам энцефалита. Подцепить клеща в Хабаровске и пригороде можно уже сейчас. Первый случай присасывания уже зарегистрирован.

Однако утверждать, что клещи в Хабаровске в 2019 году проснутся раньше обычно, специалисты не берутся.

- Сейчас проснулись лишь единичные особи. Они еще находятся в снежной подстилке, поэтому риск встретиться с клещом больше там, где припекает солнце, образуются проталины, - говорит Сергей Ткачев, главный врач Хабаровской краевой дезинфекционной станции.

Как правило, наплыв пациентов в медицинские учреждения по поводу укусов клещей приходится на начало апреля. По прогнозам специалистов, массово клещи в Хабаровске в 2019 году проснутся, когда начнется подготовка к посевной, и дачники поедут на свои участки. Именно они составляют наибольшее число пострадавших. Также хабаровчане привозят клещей с загородных пикников и рыбалки.

- Хабаровский край является природным очагом распространения клещевого энцефалита, поэтому окончательно избавиться от этой напасти мы не сможем. Однако количество пострадавших в Хабаровске снижается с каждым годом благодаря акарицидной обработки территорий, - говорит Андрей Акимов, начальник управления ГО и ЧС городской администрации. - Она начнется как только установятся стабильные положительные температуры воздуха, приблизительно в начале апреля. Планируется обработать специальным раствором около 180 территорий города общей площадью более 600 гектаров. Это парки, скверы, кладбища, дворы школ и детских садов.

Однако акарицидной обработкой охвачены только городские зеленые зоны в сезон клещей в Хабаровске в 2019 году. В лесу и пригороде опасность их присасывания увеличивается в разы. Ежегодно в краевой столице регистрируется около трех тысяч случаев. По словам медиков, все они происходят за чертой города. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности, выезжая на природу, когда проснулись клещи в Хабаровске в 2019 году.

- Дачникам желательно надевать одежду светлых тонов. Это позволит быстрей обнаружить клеща, - советует Татьяна Скорик, начальник управления здравоохранения администрации города Хабаровска. - Осмотр нужно проводить каждые два часа. Также не будет лишним использование специальных препаратов, отпугивающих клещей. Их нужно распылять на одежду и обрабатывать ими домашних животных, если планируется взять их с собой на природу.

Также врачи настоятельно рекомендуют делать прививки от клещевого энцефалита. Ежегодно вакцину получают около 40 тысяч жителей краевого центра. В этом году прививочная кампания заканчивается 30 марта. Тем, кто не успел сделать прививку, желательно застраховаться на случай присасывания клеща. Страховка обойдется в 300-400 рублей и при наступлении страхового случая гарантирует пострадавшему инъекцию иммуноглобулина. Без страховки препарат обойдется в 5-6 тысяч рублей.