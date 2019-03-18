2019-03-18T16:38:05+03:00
Происшествия

В правительстве Хабаровского края прошли обыски из-за дела о хищении 10 миллиардов рублей

Источник сообщает, что в финансовых махинациях подозревают бывшего министра, уволившегося в 2018 году
Мария ИГНАТЬЕВА
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В правительстве Хабаровского края прошли обыски из-за дела о хищении 10 миллиардов рублейВ правительстве Хабаровского края прошли обыски из-за дела о хищении 10 миллиардов рублейФото: Антон ТИХИЙ
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В правительство Хабаровского края накануне нагрянули силовики, которые провели обыски в кабинете одного из бывших зампредов губерантора, который уволился осенью 2018 года. Источник «КП-Хабаровск» сообщил, что экс-министра природных ресурсов подозревают в растрате 10 миллиардов рублей.

По данным собеседника, чиновник долгое время обогащался за счет хищения леса. Более того, сын бывшего политика владеет лесным предприятием, которое находится под Амурском. Не исключено, что родственник замешан в деле.

В самом правительстве от комментариев на эту тему воздерживаются, но косвенно подтверждают.

- Проверка действительно была. Губернатор начал наводить порядок во многих отраслях, в том числе и лесной, - рассказывает корреспонденту «КП-Хабаровск» Надежда Томченко, пресс-секретарь губернатора Хабаровского края. – Проверка проводится в отношении бывших членов прежнего правительства.

Чиновник покинул состав правительства в прошлом году, после того, как на выборах губернатора победил Сергей Фургал. До этого он работал в должности первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам. Этот пост он занял в 2015 году, а до этого был министром природных ресурсов региона.

Получить комментарий от сотрудников силовых структур пока не удалось.«Комсомольская правда - Хабаровск» продолжит следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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