2019-03-19T07:40:52+03:00
Происшествия

Приехал из Ближнего Востока «просветленным: на Камчатке безработного парня осудили за попытку вступить в ИГИЛ*

Молодой человек хотел уехать в Сирию и взять с собой старого знакомого [видео]
Элина ОГАНЕСЯН
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Приехал из Ближнего Востока «просветленным: на Камчатке безработного парня осудили за попытку вступить в ИГИЛ*. ФОТО: пресс-службы УФСБ России по Камчатскому краю.Приехал из Ближнего Востока «просветленным: на Камчатке безработного парня осудили за попытку вступить в ИГИЛ*. ФОТО: пресс-службы УФСБ России по Камчатскому краю.
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В Дальневосточном окружном военном суде вынесли приговор 24-летнему Максиму (все имена изменены – прим.ред.) – жителю Камчатского края. Молодому человеку несколько лет назад предъявили обвинения по довольно серьезным статьям. Парня подозревали в приготовлении к участию в деятельности организации, которая признана террористической на территории РФ, а также в содействии террористической деятельности.

Началось все еще в далеком 2013 году. Тогда еще совсем юный Максим вернулся с армии домой, и что-то в его жизни резко поменялось. Тяга обрести новые знания и навыки привела его прямиком в одну из арабских стран. Искать работу или заниматься чем-то полезным он считал потерей времени и сил. Заграничные земли научили Максима арабскому языку.

Вернулся он домой в Елизово отдохнувшим и «вдохновленным». Решил, что больше не ощущает себя гражданином РФ, да и вообще чувствует себя человеком другой веры. В итоге Максим принял ислам, поменял имя, фамилию и отчество, став абсолютно другим человеком, не имеющим никакого отношения к тому парню из маленького камчатского городка. Примечательно, что никто из родных и близких не заподозрил, что он интересуется, чем-то странным и уж тем более занимается чем-то запрещенным.

Дальше-больше. На смене персональных данных бывший Максим не остановился. Начал планировать переезд в Сирию для того, чтобы поучаствовать в деятельности террористической организации «Исламское государство»*. На компьютере, планшете, телефоне Максима было огромное количество видеороликов и различной литературы по этой тематике, оправдывающей насилие и убийство. Своим мнением он охотно делился и на своей странице в сети.

По некоторым данным, сам переезд был оплачен вербовочной стороной, и все уже было готово к перелету, но Максим решил взять с собой старого знакомого. Андрей не был его близким другом, познакомились они еще в учебном заведении. Максим в период с 2016 по 2017 год всячески склонял его присоединиться к «ИГ», покинуть территорию России и вместе с ним полететь в Ближний Восток, однако тот отказывался.

В итоге сотрудники региональной ФСБ нашли его и задержали, предъявив обвинения по уголовному делу. Накануне ему вынесли приговор.

- Он признан виновным в инкриминированных ему преступлениях, - рассказала «КП»-Хабаровск» Дарья, сотрудник пресс-службы УФСБ России по Камчатскому краю. -Злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В ведомстве отметили, что приговор вступил в законную силу.

ИГИЛ* - запрещенная в РФ организация.

На Камчатке безработного парня осудили за попытку вступить в ИГИЛ*.

ИСТОЧНИК KP.RU

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