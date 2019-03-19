Этот мир – потемки: более 123 тысяч человек остались без света в Хабаровском крае

В Хабаровском крае произошло массовое отключение света из-за аварий на подстанциях в Комсомольске-на-Амуре. Из-за этого без света остались 123,6 тысячи человек в городе Юности, его окрестностях, а также Ванинском и Нанайском районах.

Первое отключение произошло 18 марта в 21:47 вечера по местному времени на подстанции «Старт» (220 киловольт) под городом Юности из-за разрушения одного из трансформаторов. Параллельно на подстанции «Комсомольская» (500 киловольт) действием защит отключилась первая секция шин 220 кВ.

Первые сообщения об отключении света в Комсомольске появились именно в это время. Люди сообщали о том, что вода перестала поступать в квартиры на верхних этажах из-за того, что остановилась подкачка. Из остановившихся лифтов вызволили около восьми человек. Звонивших просили не обрывать телефоны экстренных служб по поводу отключения света, поскольку те, кому действительно нужна помощь, могут попросту не дозвониться.

- Как в анекдоте: а зачем мне электричество, в интернете я и при свечах посижу, - шутили пользователи в социальных сетях.

Далее отключения продолжились, а на генерирующих объектах снизилась нагрузка. В результате без света остались семь населенных пунктов в Ванинском, шесть – в Нанайском, пять – в Комсомольском районах и большая часть самого Комсомольска-на-Амуре.

- Никаких чрезвычайных случаев за период отключения света не зафиксировано. Все социальные объекты и больницы работали на резервных источниках питания, - отметил Иван Лаврентьев, пресс-секретарь администрации Комсомольска-на-Амуре.

Постепенно возвращать свет в дома жителей Хабаровского края начали в течение полутора часов после аварий. По данным Минэнерго, 19 марта в 06:15 ночи электроснабжение было полностью восстановлено. Мощность отключенных потребителей составила около 150 мегаватт.

- Последствия для потребителей устранены. Примерно через час после сбоя основная инфраструктура была поставлена под напряжение, еще через 35 минут восстановлена разгрузившаяся генерация. Сбой на объектах ФСК ЕЭС был оперативно локализован защитной автоматикой. Причины дальнейшего развития аварии по объектам других энергетических компаний будут установлены специальной комиссией, - прокомментировала Татьяна Борисова, специалист группы связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - МЭС Востока.

По некоторым данным, причиной аварий могли стать плохая погода или короткое замыкание.