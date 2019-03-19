2019-03-19T10:04:56+03:00
Происшествия

Март отыгрался: на Хабаровский край обрушатся снег и сильный ветер

Снежный циклон разгуляется в 11 районах региона
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Март отыгрался: на Хабаровский край обрушатся снег и сильный ветерМарт отыгрался: на Хабаровский край обрушатся снег и сильный ветерФото: Михаил ФРОЛОВ
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Как и прогнозировали синоптики, март начинает отыгрываться за аномально теплую зиму и ранний приход весны. Завтра, 20 марта, небесная канцелярия нашлет на регион мокрый снег, местами сильный, который может перерасти в метель. Скорость ветра будет достигать до 18 метров в секунду.

Ухудшение погоды синоптики прогнозируют на юге края – в Вяземском, имени Лазо и Бикинском районах. Снег и ветер придут и в центр региона, а именно в краевую столицу, город Юности, Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Верхнебуриинский и Солнечный районы.

Не исключен, что из-за погодных капризов на дорогах появится гололед, а на объектах ЖКХ возникнут аварии. Снег и ветер могут спровоцировать обрывы на линиях электропередачи, перехлесты проводов, нарушения в работе линий связи.

- Непогода может стать причиной временного закрытия трасс Лидога-Ванино с подъездом к Комсомольску, ХабаровскВладивосток и Хабаровск–Находка. Также сильный ветер и снег могут привести к ограничениям в авиасообщении и нарушении работы паромной переправы Ванино-Холмск. – отметили в пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо немедленно сообщить о случившемся по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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