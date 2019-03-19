Влюбилась, когда допрашивала: следователь полиции на Камчатке пошла на преступление, чтобы спасти любимого наркодилера

ЛЮБОВЬ ЧЕРЕЗ ДОПРОС

34-летняя Оксана (все имена изменены – прим.ред.) работала старшим следователем отдела по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков УМВД России по Камчатскому краю. Закончила специализированный вуз и начала работу в органах еще в 2008 году. 10 лет в отделении полиции сделали из нее специалиста «высшей категории».

Показания ей давали огромное количество подозреваемых по уголовным делам. Разумеется, связывало следователя и преступников только профессиональное – работа. Летом прошлого года ее жизнь резко поменялась.

Обычный будний день. Оксана ждала на допрос обвиняемого в изготовлении и сбыте наркотиков в крупном размере в составе организованной преступной группировки. В кабинет зашел мужчина в полном расцвете сил.

Привлекательная внешность Андрея сразу сделала свое - Оксана обратила на него внимание не как следователь, а как женщина.Вместе с тем, как заполнялись материалы уголовного дела, Оксана и Андрей все больше и больше стали узнавать друг о друге.

В итоге встречи в стенах отделения полиции медленно перенеслись в неформальное общение вне рабочего места Оксаны.

РАДИ НЕГО ПОШЛА ПРОТИВ ЗАКОНА

Отношения развивались стремительно быстро, и вскоре Оксана и Андрей решились на важный шаг – съехаться. Стали следователь и ее подследственный жить вместе. Теперь перед ними встала серьезная задача - сделать все, чтобы Андрея не посадили в тюрьму.

Как же удачно, что расследованием уголовного дела, возбужденного в отношении камчатца занималась именно Оксана. Ведь она могла повлиять на материалы уголовного дела. К слову, женщина так и сделала.

Будущее их отношений висело на волоске, ведь Андрею за одно из самых серьезных преступлений в сфере оборота наркотиков грозило, да и сейчас грозит суровое наказание – до 20 лет колонии строгого режима.

Так как Оксана с наркоторговцами работает уже давно, знала, с помощью каких рычагов ее возлюбленный сможет избежать наказания. Одно слово, пять букв - алиби.

Оксана составила два протокола свидетелей, которые подтвердили, что в день совершения преступления Андрей якобы находился с ними и не мог быть на месте хотя бы физически. Те расписались. Казалось, идеальный план успешно шел к финишной прямой, но все треснуло по швам.

- Опрошенные лжесвидетели, предупрежденные об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, признались оперативникам отдела собственной безопасности УМВД России по Камчатскому краю, что не были на допросе у следователя, а протоколы на подпись им передал их знакомый, которому они обеспечили алиби, - рассказывает Алла Иванова, руководитель пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю. - В итоге материалы проверки были переданы для принятие процессуального решения в СУ СК России по Камчатскому краю.

И снова между Оксаной и Андреем образовалась пропасть под названием «УК».

БЫЛА СЛЕДОВАТЕЛЕМ, СТАЛА ФИГУРАНТОМ

Следователи нашли в действия Оксаны основания для возбуждения уголовного дела по статье «Фальсификация доказательств».

- В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Елена Ильина, помощник руководителя пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - Расследование уголовного дела продолжается.

В краевом УМВД отметили, что вскоре Оксана еще и лишиться работы в органах из-за отрицательных мотивов. Ее руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Пока еще следователю, за фальсификацию доказательств по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении грозит до семи лет колонии, а также запрет заниматься определенной деятельностью до трех лет.

В итоге любовь для одной стала причиной, по которой она может оказаться за решеткой, а для второго – провальным шансом избавиться от наказания. После приговора о счастливой совместной жизни, конечно, никто из них может даже не грезить, ведь колонии у них будут разные.