Лес рубят, щепки летят: в Хабаровске бывшего министра заподозрили в растрате больше 10 миллиардов рублей

НОЧНЫЕ ГОСТИ В МАСКАХ

В зданиях правительства края накануне прошли обыски с участием сотрудников ФСБ. Силовики нагрянули в понедельник вечером и прямиком направились в кабинеты первых трех замов губернатора Сергея Фургала.

Обыски прошли в кабинетах первого заместителя председателя правительства, министра финансов Александра Кацубы, первого зампреда по экономическим вопросам Игоря Аверина, зампреда по социальным вопросам Наталии Пудовкиной и министра экономического развития Виктора Калашникова.

- В поле зрения сотрудников ФСБ попал бывший первый зампред правительства и экс-министр природных ресурсов Хабаровского края Василий Шихалев, - рассказал на условиях анонимности источник «КП-Хабаровск» близкий к следствию. - Его подозревают в превышении должностных полномочий. Речь идет об ущербе на сумму более 10 миллиардов рублей.

Это объясняет то, зачем обыскивали кабинет Игоря Аверина. Сейчас он занимает бывшее рабочее место Шихалева. По словам собеседника, Шихалев подозревается в лоббировании интересов лесного бизнеса, а именно – приоритетного инвестиционного проекта в сфере лесопереработки.

Его с 2012 года реализует компания «Азия Лес» в Верхнебуреинском районе. Ее генеральный директор – Александр Пудовкин. Сумма вложений в производство от 9 до 11,5 миллиардов рублей, кроме того, проекту была оказана господдержка на сумму 7,6 млрд рублей.

КРИМИНАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Счетная палата России в прошлом году провела проверку компании и того, как она использует госинвестиции и льготы, предоставленные государством. Она показала, что деньги, полученные из федерального бюджета, использовались неэффективно, при минимальных значениях.

Более того, «Азия Лес» получала возмещение на затраты на перевозку заготовленной древесины и готовой продукции на экспорт при том, что готовая продукция, согласно отчетам предприятия, в рамках проекта отсутствовала.

- Установлены нарушения в части тарифов на провозную плату, по которой возмещались затраты на перевозку. Так, согласно правилам, затраты должны возмещаться по тарифам, применяемым во внутригосударственном сообщении. Однако Минпромторгом были возмещены затраты на перевозку продукции на экспорт, по которым РЖД применяется повышающий коэффициент. В ходе проверки Минпромторг направил в адрес получателей субсидий требования о пересчете провозной платы, - сообщается на сайте Счетной палаты. - По итогам проверки аудиторы обратили внимание на значительное нарушение ООО «Азия Лес» сроков реализации проекта по организации производства строганных и профилированных пиломатериалов. Проект планировалось завершить в 2016 году, однако на 1 апреля 2018 года производство готовой продукции приоритетного проекта, согласно отчетам предприятия, так и не осуществлялось.

Все эти нарушения привели к тому, что в Минпромторг России направили представление, информационное письмо - в правительство Хабаровского края, отчет - в палаты Федерального Собрания и ФСБ России.

«ПОЛЕЗНЫЕ» СВЯЗИ

Согласно данным открытых источников, генеральным директором компании «Азия Экпорт» (аффилированная с «Азией Лес» структура – прим. ред. ) значится Василий Васильевич Шихалев. Родственные связи в громком деле на этом не заканчиваются. Бизнесмен Пудовкин – бывший муж Натальи Пудовкиной, которая сейчас занимает пост зампреда по соцвопросам.

- В кабинет Пудовкиной пришли исключительно из-за ее родственных связей с фигурантом дела. Информации о том, что она замешана в громких коррупционных делах – нет, - уточнил источник «КП-Хабаровск».

Фигурантами уголовного дела являются два человека: Василий Шихалев и Александр Пудовкин. Первый, по предварительным данным, подозревается в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

В самом правительстве Хабаровского края сообщили, что были готовы к таким проверкам в чиновничьих кабинетах. По словам пресс-секретаря губернатора Надежды Томченко, Сергей Фургал собственноручно инициировал ревизию в лесной отрасли региона.

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