Преступное любопытство: на Чукотке молодая девушка взломала почту незнакомки и читала ее переписки из-за чувства ревности

Анадырь. Наши дни. Обычный разговор в социальной сети в интернете. Даша (все имена изменены – прим.ред.) и не подозревала, что кто-то может вот так просто и беспардонно пробраться в ее частную жизнь.

- Чего не отвечаешь?

- А ты разве мне, что-то писал?

- Посмотри выше в переписке…

- Точно, но я почему-то не видела.

Речь пойдет не о девушке, у которой проблемы с памятью. Скорее о девушке, чью страницу взломали и нагло читали ее личные переписки. Даша узнала об этом лишь тогда, когда заметила, что входящие сообщения в ее соцсети прочитаны до того, как она вообще успела их увидеть.

Чтобы окончательно не сойти с ума от подозрений в кратковременной потере памяти, она написала заявление в местное отделение полиции. Там Дарью успокоили, сказали, что с ней все в порядке, но вот ее страницу взломал неизвестный и продолжительное время читал ее переписки.

Когда за дело взялись следователи, удалось установить, что читала сообщения Дарьи 24-летняя Елена, жительница Анадыря, с которой девушка даже не была знакома. Она при помощи своего модного современного мобильного телефона и скачанного приложения подобрала пароль к электронной почте Дарьи и читала ее переписки в течение месяца. Правда, мотив у нее был довольно интересный.

К незнакомой Дарье она испытывала личную неприязнь. По какой именно причине – следствие держит под строжайшим секретом. Известно лишь то, что в этом деле замешан один из самых старейших человеческих пороков - ревность. Скорее всего, Елена приревновала какого-то парня к Дарье и решила из любопытства узнать, о чем они разговаривают. Но точной информации по этой версии нет – такова позиция самой Дарьи.

- Анадырским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела о нарушении конституционных прав на тайну переписки, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Максим Лапчук, руководитель пресс-службы СУ СК России по Чукотской области. – Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теперь любопытной девушке грозит до одного года исправительных работ.

ВАЖНО!

- Закрытой информации сейчас не существует в принципе! – говорит Виктор Мальцев, начальник отдела «К» УМВД по Хабаровскому краю. – Помните, что получить доступ к любым личным данным сейчас не составляет труда. Поэтому, если хотите себя обезопасить, лучше вообще не выкладывайте ничего компрометирующего в сеть, ни в каком виде. С другой стороны, и механизмы по раскрываемости таких преступлений совершенствуются. Находить таких злоумышленников – наша задача. Поэтому не стоит рассчитывать и на то, что можно сделать подобное и остаться безнаказанным.