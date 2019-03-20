Красавцы на миллион: в Хабаровске студенты-модники знакомились в сети с девушками, чтобы оставить их без драгоценностей

ФАНТАСТИЧЕСКИ МОДНАЯ ТРОИЦА

Три парня – Олег, Вова и Дима (все имена изменены –прим.ред.). Двоим по 18 лет, а самому старшему уже стукнуло 20. Все трое – близкие друзья, познакомились еще в школьные годы. Все поступили в один и тот же хабаровский вуз, но на разные факультеты. Их будущие профессии силовики не раскрывают, потому что профиль слишком узок.

Семьи у всех обеспеченные, поэтому мальчики одевались в модные луки. Одежда самая трендовая, внешнему виду все уделяли большое значение. Обувь, джинсы, рубашки – с иголочки. Даже прически у них были не «полубоск», а в соответствии тому, что диктует мода. Вся эта красота была благодаря кошелькам мам и пап, потому что сами парни нигде не работали, только учились.

Первые курсы. Разумеется, у модников в голове тусовки и девочки. Денег нет, но вот желание веселиться не угасает. Тогда у Олега появилась идея. Поработать лицом. Не зря же столько времени они тратят на выбор образа и безукоризненную прическу.

ТАК СЕБЕ СВИДАНИЕ

Олег, Вова и Дима решили знакомиться с приятными девушками в социальных сетях и делать все возможное, чтобы хорошенькие студентки приглашали их к себе в гости.

- Привет, не против познакомиться? Ты просто мне очень понравилась.

- Привет, - написала одна из девушек, зашла на его станицу, а там же модненький, хорошенький студент.

Приятная внешность сразу располагала к себе, да и глупы парни не были. Им не составило труда добиться того, чтобы всех троих пригласили в гости к себе домой. В квартире парней ждали алкоголь, закуски и девушки, жаждущие общения. Пока один строил глазки и охмурял подругу по переписке, остальные шли в разведку по комнатам.

В итоге уходили гости с кушом в виде драгоценностей. Одна из жертв красавцев стала жительница Индустриального района города, которая после романтического свидания не досчиталась золотого крестика, двух браслетов, цепочки и двух пар сережек. Ущерб она оценила в 46 тысяч рублей.

СТУДЕНТЫ-ОХОТНИКИ

Нет. Это был не первый и последний случай, когда охота на сердца девушек закончилась совершением преступления. Силовики подозревают, что Вова, Олег и Дима таким образом обчистили квартиры как минимум десятерых студенток. Примечательно, что сдав все украденные ювелирные изделия в ломбарды, парни тратили деньги исключительно на развлечения – кушали в кафе, ходили вместе в кино и тусили в клубах.

Схема стиляг работала довольно долго – с октября 2018 по март 2019. Но вот накануне их всех при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали. Никто из них раньше не попадал в поле зрения полиции. И вот им вменяют преступления с общей суммой ущерба в миллион рублей.

- Возбуждены уголовные дела по статье «Кража», - рассказывает «КП»-Хабаровск» Ирина Щеголева, руководитель пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю. - Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В ведомстве отмечают, что в отношении модников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские не исключают вероятность того, что количество жертв парней может увеличиться.