2019-03-21T10:38:25+03:00
Происшествия

Эх, дороги: троих муниципальных чиновников из Некрасовки посадили под домашний арест

Районный депутат, глава села, и специалист районной администрации планировали подкупить эксперта
Василий ЗАДУНАЕВ
Поделиться:
Эх, дороги: троих муниципальных чиновников из Некрасовки посадили под домашний арестЭх, дороги: троих муниципальных чиновников из Некрасовки посадили под домашний арестФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Под пристальное внимание следователей попали действующий глава сельского поселения Роман Шетько, экс глава Некрасовки, а сейчас районный депутат Роман Коваленко и главный специалист сельской администрации Антон Титаренко. Камнем преткновения стало строительство грунтово-гравийных дорог расположенных внутри квартала «Молодежный » в селе. Сумма контракта – чуть больше 24 миллионов рублей.

- Как удалось установить следователям, с декабря прошлого года по нынешний март, подозреваемые неоднократно встречались с генеральным директором одной экспертной организации, с которым договорились о коммерческом подкупе в 117 тысяч рублей. За эти деньги эксперт должен был выдать ложное заключение по муниципальному контракту на выполнение строительных работ объекта «Внутриквартальные грунтово-гравийные дороги в квартале «Молодежный» в селе Некрасовка», – рассказал Илья Гудков, старший помощник руководителя СУ СК по Хабаровском краю.

Как отмечают в следственном комитете, подозреваемым так и не удалось осуществить задуманное по независящим от них обстоятельствам. Сейчас они находятся под домашним арестом, чиновникам вменяют статью: «Приготовление к коммерческому подкупу» совершенное группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание за подобное преступление предусмотренное уголовным кодексом – семь лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Звания и награды получили работники культуры в Хабаровском крае
Хабаровские чиновники в Калуге вникали в проект «Умный город»
Зловонные мусорные свалки разберут в Краснофлотском районе Хабаровска
Девятиклассника из Хабаровского края в Москве поздравили с победой в православной олимпиаде
Военные летчики запустят неуправляемые учебные ракеты в Хабаровским крае
В хабаровских квартирах оказалось чересчур тепло
Волонтерам в Хабаровском крае рассказали о бесплатных помещениях
Женщину, дважды сбитую на «зебре» в Хабаровске, доставили в реанимацию
Весенние каникулы в Хабаровске 2019: отдых у детей начнется 25 марта
Иностранные инвесторы не торопятся реализовывать проект в Хабаровском крае
Буйный должник в Хабаровском крае перебивал судью и мешал наказать себя штрафом
У национальных парков в Хабаровском крае появились воздушные границы
Грузовик сбил и прижал к забору хабаровчанку на иномарке
Охранники в Комсомольске проспали кражу в собственной сторожке
На трассе Хабаровск-Комсомольск ограничили движение автобусов с 20 марта
Мусорный коллапс устроил на сельхозземле сельчанин из Хабаровского края
Очевидец чудом не погиб под обломками рухнувшей крыши в Биробиджане
Погода в Хабаровске на 21 марта 2019 года: днем до -6 градусов, возможен снег
Главу лесозаготовительного предприятия арестовали по делу о хищении одного миллиарда рублей в Хабаровском крае
В Хабаровске должников по налогам ловят за руку по утрам
Льготник на Камчатке покупал несуществующие дрова для дома с выбитыми окнами
В Хабаровске пока не справляются с очисткой всех сточных вод
Бывшего замгубернатора Хабаровского края отправили в СИЗО по делу о хищении одного миллиарда рублей
Обломки затонувших судов «похоронили» в реке в Хабаровском крае
Чиновницу в Хабаровском крае уволили из-за утаенных доходов несовершеннолетнего ребенка
В Хабаровске навигация начнется раньше, чем обычно
25 компаний будут искать сотрудников в Комсомольске-на-Амуре
В Хабаровском крае стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ