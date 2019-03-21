Эх, дороги: троих муниципальных чиновников из Некрасовки посадили под домашний арест

Под пристальное внимание следователей попали действующий глава сельского поселения Роман Шетько, экс глава Некрасовки, а сейчас районный депутат Роман Коваленко и главный специалист сельской администрации Антон Титаренко. Камнем преткновения стало строительство грунтово-гравийных дорог расположенных внутри квартала «Молодежный » в селе. Сумма контракта – чуть больше 24 миллионов рублей.

- Как удалось установить следователям, с декабря прошлого года по нынешний март, подозреваемые неоднократно встречались с генеральным директором одной экспертной организации, с которым договорились о коммерческом подкупе в 117 тысяч рублей. За эти деньги эксперт должен был выдать ложное заключение по муниципальному контракту на выполнение строительных работ объекта «Внутриквартальные грунтово-гравийные дороги в квартале «Молодежный» в селе Некрасовка», – рассказал Илья Гудков, старший помощник руководителя СУ СК по Хабаровском краю.

Как отмечают в следственном комитете, подозреваемым так и не удалось осуществить задуманное по независящим от них обстоятельствам. Сейчас они находятся под домашним арестом, чиновникам вменяют статью: «Приготовление к коммерческому подкупу» совершенное группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание за подобное преступление предусмотренное уголовным кодексом – семь лет лишения свободы.