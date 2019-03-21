2019-03-21T12:57:06+03:00
Спорт

Хабиб и Конор, подвиньтесь: впервые боец из Хабаровска подписал контракт с сильнейшим мировым промоушеном UFC

22 апреля у Армана Царукяна будет дебют в Санкт-Петербурге
Элина ОГАНЕСЯН
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Хабиб и Конор, подвиньтесь: впервые боец из Хабаровска подписал контракт с сильнейшим мировым промоушеном UFC . ФОТО: предоставлено Дмитрием Коньковым.Хабиб и Конор, подвиньтесь: впервые боец из Хабаровска подписал контракт с сильнейшим мировым промоушеном UFC . ФОТО: предоставлено Дмитрием Коньковым.
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22-летний Арман Царукян является одним из самых перспективных бойцов смешанного стиля в Хабаровске. Его многообещающий рейтинг сразу дал понять, что спортсмена ждут успехи на спортивном небосклоне. Среди 14 боев, лишь один был завершен поражением Армана, остальные красивыми победами.

В 18 лет он уже являлся мастером спорта по вольной борьбе и пришел в федерацию современного панкратиона практически подготовленным бойцом. Оставалось лишь сделать из него лучшего в своей весовой категории. Огромная тренерская команда на протяжении долгого времени «ограняла» Армана, чтобы подвести его к серьезным соперникам. Работать с ним, по словам наставников, одно удовольствие, потому что, обладая такими качествами, как большой талант, генетическая одаренность, рассудительность, отсутствие агрессии, терпение, самодисциплина и трудолюбие, шансы одержать победу заметно растут. Армана все знают по зрелищным боям, в которых он участвовал в рамках Кубка мэра и губернатора в Хабаровске.

Накануне молодой боец стал первым хабаровчанином, подписавшим контракт с сильнейшим промоушеном - Ultimate Fighting Championship (UFC). Он рассчитан на четыре боя. К слову, отбор в промоушен очень жесткий – рассматривается рейтинг спортсмена, его стиль. Дебют Армана на уже мировой арене состоится 22 апреля в Санкт-Петербурге.

- Арман-человек мира и мой хороший друг. Мы целый год шли к тому, чтобы с ним подписали контракт, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Дмитрий Коньков, президент Федерации современного панкратиона. – Его соперником в дебютном поединке будет Ислам Махачев – россиянин, входящий в топ-15 лучших бойцов UFC. Шансы победить у Армана 50 на 50. Непредсказуемый стиль Царукяна может сыграть на руку. Но мы всей нашей командой верим в него на все 200% и поддерживаем.

Напомним, что международный турнир по современному панкратиону «Кубок мэра-2019» состоится 13 апреля. Зрителей ждут зрелищные бои, адреналин и противостояния сильнейших бойцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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