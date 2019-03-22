«Я родился на Камчатке»: художник, устроивший перфоманс с раздеванием в Третьяковке, рассказал о поиске себя

И все-таки прав был Виктор Цой, когда пел про странное место - Камчатку. Загадочный полуостров почти на самом краю земли не только манил к себе романтиков, но и выпускал в большой мир людей со своим, особенным взглядом на вещи.

Наш герой - Артем Гаврилюк, более известный под творческим псевдонимом Tom Va. Это он пару дней назад разделся до стрингов в Третьяковке и, покрытый золотой краской, стремительно прошелся по залам галлереи, успев уйти до приезда полиции. Одежду молодой человек скинул с себя во Врубелевском зале прямо перед картиной «Принцесса Греза».

БЕЛАЯ ВОРОНА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/698342" frameborder="0"></iframe> Во Врубелевском зале Третьяковской галереи в Москве, неизвестный мужчина разделся до стрингов.

Перфоманс, за которым стояла группа художников, поняли далеко не все. В прочем, как и когда-то, как признался Tom Va, не поняли и его. Родом Артем с Камчатки из небольшого села. Его всегда занимало творчество - он интересовался уличной культурой, граффити, живописью, занимался танцами.

Сверстники не разделяли увлечений Артема, но, как признается молодой человек, ему было все-равно. Он грезил уехать из небольшого села в большой город. Из предпочтений - Москва или Нью-Йорк. Но остановился Артем на Санкт-Петербурге, куда переехал после окончания школы на учебу в институт.

Артем Гаврилюк написал о том, как из центра модной жизни ушел жить на улицуФото: Из личного архива героя публикации

- Быстро влился в арт-тусовку. Работал в галерее, играл музыку, одевал разных талантливых ребят. В течение нескольких лет я был в центре модной жизни. На мой день рождения приходили такие светские персонажи, кумиры моего детства как Сергей «Африка» Бугаев, Олег Кулик. И в какой-то момент мне, видимо, просто «сорвало башню». Я осознал, что это все пустое – это просто светское общение, друзей настоящих у меня тут нет (ну, может, есть пару близких человек), семье своей я не звоню и не пишу, - пишет Tom Va в социальной сети.

ПУТЬ АСКЕЗЫ

В попытках найти и понять: «Кто я есть на самом деле?» Артем начал практиковать голодание, путешествовал автостопом и в итоге ушел жить на улицу. Дошло до того, что как-то раз художник загремел в психбольницу. Причина в землянике.

- Мне казалось, что там, на дне, в переходе, в картонной коробке, когда нет мобильного и никто не знает, где ты, я смогу приблизиться к пониманию. На пике бродяжничества я попал в психушку. Решал сделать художественную акцию – посадить во дворе у друга землянику. И видимо соседям не понравилось, что какой-то странный человек одетый как кочевник сажает землянику у них во дворе. Приехала полиция с автоматами. Спросили, кто я и что здесь делаю. Я ответил, что, мол, провожу художественную акцию. Они сказали, что художественные акции нужно проводить в галереях, где это разрешено. Такие правила. Наверное, я показался им не совсем вменяемым и они забрали меня в психушку, - продолжает Артем Гаврилюк.

Молодой человек признается: в какой-то момент понял, что не может вернуться к обычной жизни. Выбраться с улицы ему помогли мысли о семье. «Я понял, что я им нужен», - говорит художник. Однако иногда Артему хочется вновь залезть в коробку под мостом, чтобы спрятаться от всех.

Артема всегда занимало творчество - он интересовался уличной культурой, граффити, живописью, занимался танцами.Фото: Из личного архива героя публикации

РОЖДЕНИЕ TOM VA

Рассказал художник и о появлении своего псевдонима. Было это во времена его бродяжничества. Артему вдруг захотелось разговаривать с людьми на английском, поэтому он знакомился с людьми и представлялся Томом.

- Мне это имя очень понравилось, я решил так называться всегда. Но просто Том было недостаточно официально. Нужна же еще какая-то фамилия. Так родилось – Tom Va. Немножко азиатское, странное имя. А потом когда заболели две мои бабушки – родная и двоюродная – и я был при них как брат милосердия, я подумал: «Стоп! Одну бабулю зовут Валя, вторую Тома. Тома и Валя. Две моих любимы бабули. Я с ними здесь тусуюсь, помогаю им, присматриваю за ними. А мой псевдоним – Том Ва. Все сходится». То есть псевдоним – это такое творческое продолжение истории моей семьи, - рассказывает художник.

Своим творчеством молодой человек хочет привлекать внимание к проблемам инвалидов, пенсионеров, одиноких стариков. Насколько этому способствует перфоманс в Третьяковке - судите сами.

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