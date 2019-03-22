2019-03-25T06:25:55+03:00
Здоровье

Коварная болезнь

На сегодняшний день в Хабаровском крае зарегистрировано 2 111 больных туберкулезом
Марина КАЛИНИНА
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Коварная болезньКоварная болезньФото: Марина КАЛИНИНА
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По данным краевого Минздрава, эпидемиологическая ситуация стабильно улучшается, однако показатели заболеваемости все ещё превышают среднероссийские в два раза.

Бытует миф, что туберкулез — болезнь маргинальных слоев населения. На самом деле стать его жертвой может любой из нас, ведь возбудитель туберкулеза — микобактерия — передается воздушно-капельным и пылевым путем. То есть заразиться туберкулезом можно не только от прямого контакта с носителем заболевания, но и оказавшись, например, в том же автобусе, где он ехал.

- Туберкулезная палочка очень устойчива в окружающей среде. Она находится в организме 90% населения в неактивном состоянии. Запустить туберкулезную инфекцию может банальная простуда, нервное перенапряжение или такие хронические болезни, как сахарный диабет, язвенная болезнь желудка. Ослабление иммунитета — это триггер для активизации микобактерии, - говорит Павел Харитонов, главный врач КГБУЗ «Туберкулезная больница».

Докучающий кашель — весомый повод обратиться к врачу, пройти обследование. Возможно, он вызван и другими факторами, но лучше подстраховаться. Туберкулез коварен. Он может развиваться бессимптомно вплоть до стадии распада легких, когда больной, сам того не желая, начнет заражать окружающих.

Именно поэтому взрослое население должно ежегодно проходить флюорографию, а дети — пробу Манту. Причинить какой-либо вред ребенку она не может, зато позволит выявить туберкулез на ранних стадиях. Также родителям стоит помнить про высокую распространенность болезни в обществе и не протестовать против прививки БЦЖ. Она делается при рождении и в 6-7 лет. На 100% от туберкулеза вакцина не защитит, но поможет организму сопротивляться угрожающим жизни формам болезни.

Устойчивость возбудителя

Лечение от туберкулеза бесплатно для всех. Оно эффективно, если пациент следует рекомендациям врачей, не прерывает курс, который длится от 6 месяцев до двух лет. В стационаре при этом больной находится только до того момента, пока выделяет с легочной мокротой микобактерии туберкулеза.

Самое длительное лечение назначается пациентам, инфицированным штаммами, выработавшими устойчивость к противотуберкулезным препаратам.

- Сейчас мы все чаще встречаемся с лекарственной устойчивостью возбудителя. Часто это происходит на фоне нарушения режима лечения, когда пациенты прекращают принимать лекарства, а потом заражают окружающих уже лекарственно устойчивыми формами заболевания, - объясняет Павел Юрьевич.

Чтобы не лечить наугад, «Туберкулезная больница» приобрела новейшее оборудование для диагностики спектра устойчивости микобактерий. Современное микробиологическое оборудование позволяет определить спектр лекарственной устойчивости в кратчайшие сроки и назначить пациенту эффективное лечение.

Однако некоторые формы туберкулеза плохо поддаются химиотерапии, тогда приходится прибегать к хирургическим методам лечения. В арсенале врачей больницы появились современные методы хирургии туберкулеза. Один из них — бронхоблокация, при которой в бронх, дренирующий туберкулезную каверну, вводится обтуратор, что приводит к рубцеванию каверны.

Коварная болезнь Фото: Марина КАЛИНИНА

Коварная болезньФото: Марина КАЛИНИНА

Комфортное лечение

По словам главного врача «Туберкулезной больницы» очередным шагом к улучшению эпидемиологической ситуации в регионе станет строительство нового корпуса больницы. В многофункциональном здании расположатся фтизиотерапевтическое отделение на 86 коек, хирургия на 44 койки, три современных операционных, рассчитанных на проведение 700 высокотехнологичных операций в год, реанимация на шесть коек, диагностическое отделение с новейшим томографом, рентгенологическим комплексом.

- В новом корпусе будут одноместные и двухместные палаты для больных. Комфортные условия лечения, полноценное питание, соблюдение режима дня — все это играет важнейшую роль в выздоровлении пациентов, - сказал Павел Харитонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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