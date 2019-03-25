В шаге от победы: хабаровский «СКА-Нефтяник» второй раз выиграл у «Динамо» в финале Чемпионата России по бенди

Вторая победа в финальной серии Чемпионата России по хоккею с мячом далась хабаровскому СКА гораздо легче предыдущей. Игра велась уверенно, на высоких скоростях, при мощной поддержке трибун. И, несмотря на то, что москвичи сегодня, пожалуй, самые неудобные для хабаровчан соперники (они единственные, кто в регулярном чемпионате смогли выиграть у армейцев один матч и еще один свести вничью - прим.ред.), победа СКА была закономерной - 9:3.

- Хочу поздравить «СКА-Нефтяник» с заслуженной победой, объективно они сильнее сегодня, во всех компонентах переиграли нас, - подчеркнул Евгений Иванушкин, наставник московского «Динамо». - Но на это есть наши внутренние причины. В плей-офф со спаренными играми вторую игру нам всегда играть тяжело, потому что необходимой глубины состава у нас нет, замен практически нет, и в десять человек мы играем с нового года. Ребята хоккеем уже наелись, но это не говорит о том, что мы сложили руки. Мы играли настолько, насколько у нас хватило сил. Сегодня их хватило только до шестидесятой минуты. Но я все равно ребятам благодарен - они боролись до конца.

Главный тренер армейцев на послематчевой пресс-конференции отметил, что работой своей команды доволен. По его словам, хоккеисты выполнили почти все, что планировалось, создавали много острых моментов и играли больше не эмоциями, а головой.

Третий матч финала «СКА-Нефтяник» и «Динамо» проведут уже во вторник в Москве, где, по мнению болельщиков, два раза побежденные, но не сломленные столичные игроки окажут отчаянное сопротивление хабаровчанам.

Напомним, что победа в финальной серии ведется до трех побед, два матча остались за армейцами, третий может стать решающим. Если в нем победят армейцы - они станут чемпионами страны, если динамовцы - противостояние затянется.

Надежды у бело-синих на победу есть, тем более что хабаровская команда осталась без своего основного вратаря Дениса Рысева. В результате нелепой случайности в воскресной игре Денис получил травму. Уйти с поля ему помогала бригада медиков. Ворота армейцев будет защищать Виктор Каменев, пока заменить его некем.

- Пока доктор занимается Денисом, и конкретного диагноза еще нет, - рассказал Михаил Юрьев, главный тренер «СКА-Нефтяник». - С вероятностью 99,9 процента участие Дениса в следующем матче исключено. Нам сейчас надо думать о том, кого из молодых ребят брать в поездку. Сутки у нас есть на то, чтобы парень прилетел из Москвы и опять полетел в Москву.

Третий матч пройдет уже 27 марта, в Москве, в восемь часов вечера. Для тех, кто хочет посмотреть прямую трансляцию, напоминаем, что разница с Хабаровском +7 часов.