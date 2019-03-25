Всем бы так: чиновники Дальнего Востока оказались одними из самых богатых в стране

Среднемесячную зарплату чиновников по итогам 2018 года посчитал Росстат. Дальний Восток оказался на втором месте по уровню среднего жалования госслужащих – порядка 84,8 тысячи рублей. Лидер рейтинга - Уральский федеральный округ - обогнал ДФО на пять тысяч рублей.

Согласно данным Росстата, больше всех в ДФО получают чиновники на Чукотке – 127 тысяч рублей в месяц. И это при том, что уровень оплаты труда снизился на 0,2 процента по сравнению с прошлым годом.

На втором месте Хабаровский край с зарплатой в 119,2 тысячи рублей (рост на семь процентов). Замыкает тройку лидеров Камчатка с жалованием госслужащих в 116,2 тысячи рублей (рост 24,3 процента).

Аутсайдером стала Еврейская автономная область с ежемесячным достатком чиновников в 42,8 тысячи рублей. Рядом Республика Бурятия (51,5 тысячи рублей) и Амурская область (54 тысячи рублей).

Что касается служащих федеральных органов исполнительной власти в регионах (местные МВД, таможня, антимонопольная служба и другие), то их зарплаты несколько скромнее. Например, на Чукотке работники таких ведомств получают чуть больше 101 тысячи рублей в месяц, а в Магадане – почти 85 тысяч рублей за тот же период.

Меньше всего в этом списке зарабатывают в Бурятии – 43,5 тысячи рублей и в Еврейской АО – почти 51 тысячу рублей.