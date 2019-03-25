2019-04-02T11:51:37+03:00
Недвижимость

Когда в Хабаровске отключат отопление в 2019 году

Когда в Хабаровске отключат отопление в 2019 году и каковы апрельские погодные прогнозы - разбирался корреспондент «КП».
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Когда в Хабаровске отключат отопление в 2019 годуКогда в Хабаровске отключат отопление в 2019 годуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Необычайно теплая весна в этом году заставила горожан открыть форточки и завесить батареи одеялами - в большинстве квартир уже достаточно жарко, так как плюсовые температуры на улице держатся стойко, лишь иногда сдавая позиции отголоскам зимы, а батареи остаются немилосердно горячими. Когда в Хабаровске отключат отопление в 2019 году и каковы апрельские погодные прогнозы - разбирался корреспондент «КП».

Общеизвестно, что апрель - это второй весенний месяц, который традиционно ассоциируется с тающими сосульками, купающимися в лужах воробьями и теплой погодой. Однако на Дальнем Востоке зачастую этот месяц отмечается снегопадами, и иногда даже метелями, а также минусовыми или слабоположительными температурами за окном, поэтому отопление в жилых домах и социальных учреждениях отключают намного позже - обычно в конце апреля - начале мая. Когда в Хабаровске отключат отопление в 2019 году, «Комсомолке» сообщила Анна Никитенко, пресс-секретарь «Хабаровской теплосетевой компании».

- Как и каждый год, отопительный период завершится тогда, когда на улице хотя бы в течение пяти дней продержится температура плюс восемь градусов, - рассказала Анна Сергеевна. - Постановление об отключении отопления подписывает городская мэрия, отсылает его нам, а мы, в свою очередь, даем указания ТСЖ и управляющим компаниям, которые производят отключения на вверенных им домах.

Осталось лишь дождаться, когда столбики уличных термометров на пять-шесть дней зависнут на отметке +8 или выше. Однако, по словам хабаровских синоптиков, это случится не так уж и скоро.

- В этом году среднесуточная температура +8+10 в Хабаровске ожидается в последних числах апреля, даже несмотря на нетипично теплое начало весеннего периода, - отметили синоптики Дальневосточного УГМС. - Данные показатели являются абсолютной нормой для этого месяца.

Таким образом ответ на вопрос Когда в Хабаровске отключат отопление в 2019 году звучит следующим образом: батареи в квартирах хабаровчан будут горячими еще целый месяц. Однако, если погода продолжит преподносить температурные сюрпризы, отключения подачи тепла можно ожидать и раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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