Экс-мэр Биробиджана стал фигурантом уголовного дела о хищении почти 45 миллионов рублей

Бывший мэр Биробиджана Евгений Коростелёв подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По информации силовиков, он причастен к незаконному освоению 44,7 миллиона рублей.

Бывший градоначальник, по сообщению пресс-службы главка СКР по ЕАО, обеспечивал работу незаконной схемы по освоению бюджетных денег, которые были предназначены для госпрограммы «Развитие образования». Причем делал он это потому, что был лично заинтересован.

-Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления». Максимальное наказание - до семи лет тюрьмы. В данный момент следователи допрашивают подозреваемого, - отметили в ведомстве.

В администрации Биробиджана, по информации источников, прошли обыски. Были изъяты документы и жесткие диски.

Напомним, Евгений Коростелёв написал заявление об увольнении по собственному желанию 28 февраля.