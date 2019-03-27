Евсеев - до свидания, здравствуй, Поддубский: «СКА-Хабаровск» перед домашней серией сменил главного тренера

Смена главного тренера в хабаровском клубе произошла по «собственному желанию» Вадима Евсеева, и последний проигрыш в Сочи здесь совсем не при чем – по крайней мере, так это комментируют в руководстве «СКА-Хабаровск».

По официальной версии во время поездки на юг ему предложили возглавить один из клубов российской Премьер-лиги. Об этом Евсеев предупредил попечительский совет армейцев и просил досрочно расторгнуть контракт, в руководстве пошли навстречу именитому тренеру.

- Евсеев попросил его отпустить, мы не стали препятствовать. Решением попечительского совета, исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Николаевич Поддубский. Он и будет готовить команду к матчу против курского «Авангарда», который состоится в эту субботу. Вадиму Валентиновичу же хочу сказать спасибо за совместную работу и пожелать удачи в новом клубе, - рассказал Алексей Кандалинцев, генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск».

В ответном реверансе Вадим Евсеев похвалил болельщиков за поддержку, губернатора и руководство клуба за отличные условия для команды. По словам бывшего наставника СКА, Дальний Восток - достаточно сложный регион, особенно для тренера, привыкшего работать на западе страны.

- Безусловно! Тут есть своя специфика. Может, в спортивном плане совершал ошибки. Теперь понял, что где-то надо было, например, сбавлять нагрузки, больше восстановлением заниматься. И, конечно, всем известные часовые пояса и перелёты – от этого никуда не денешься, нужно принять это как данность, - подчеркнул Вадим Евсеев.

Напомним, что в Хабаровск Евсеев прибыл в августе 2018 года. Под его руководством СКА провел 23 матча, в которых одержали 8 побед, 7 матчей проиграли, 8 провели вничью.

Что касается Алексея Поддубского – местным болельщикам он отлично известен.

КТО ТАКОЙ АЛЕКСЕЙ ПОДДУБСКИЙ

Воспитанник хабаровского футбола. За хабаровский СКА выступал с 1988 года по 1992, и с 1995 по 2007, пока не завершил карьеру игрока. Много лет был капитаном команды.

В июне 2013 года был назначен старшим тренером «СКА-Энергии».

В 2015 году исполнял обязанности главного тренера команды.

С января 2016 года являлся главным тренером молодёжного состава «СКА-Хабаровск».

30 апреля 2017 года вновь был назначен исполняющим обязанности главного тренера «СКА-Хабаровск» до конца сезона, а 24 мая был утверждён в должности главного тренера клуба.

28 мая 2017 года вывел «СКА-Хабаровск» в российскую Премьер-лигу.

В декабре 2017 года занял пост спортивного директора ФК «СКА-Хабаровск».

Сейчас хабаровский клуб находится на девятой строчке турнирной таблицы первенства ФНЛ, от четвертого места его отделяют пять очков. Ситуация такова, что если СКА по-прежнему хочет выйти в Премьер-лигу, ему надо выигрывать. Вероятность дойти до стыковочных матчей высокая, но как на команде скажется смена главного тренера - пока не ясно. Ближайшую игру армейцы проведут в эту субботу с «Авангардом», на своем поле.