Когда «бронза» дороже «золота»: «Уральский трубник» вышел на третье место в чемпионате страны по бенди

Такой прыти от команды из Первоуральска никто не ожидал. Первый матч с иркутянами в серии за третье место в чемпионате страны они выиграли с большим трудом, в жесткой, бескомпромиссной борьбе.

Второй, решающий, матч стал настоящим сюрпризом для «Байкал-Энергии». В первом периоде команды вели примерно равную борьбу, зато во втором первоуральцев как подменили. Они беспрерывно атаковали, а все ответные действия хоккеистов из Иркутска разбивались о защиту «Трубника» и самоотверженную игру его вратаря.

Если на перерыв команды шли со счетом 1:1, то во втором тайме «Трубник» довел свое преимущество до семи мячей, «Байкал-Энергия» смогла отыграть только один. За полчаса до окончания матча фанаты «Энергии» даже свернули плакат «Погнем трубу!» - ясно было, что иркутянам не отыграться.

Матч завершился убедительной победой первоуральцев 7:2, и выигранной серией за «бронзу» чемпионата страны.

Примечательно, на пьедестал почета чемпионата «Уральский Трубник» поднялся впервые в своей истории. До этого лучшим результатом команды было «обидное» четвертое место и то полученное больше пятидесяти лет назад, еще при СССР.

- К этому результату мы шли постепенно, от матча к матчу. Были трудные времена, вспомним хотя бы концовку регулярного чемпионата. Но в самые ответственные моменты плей-офф ребята проявили свои лучшие качества. Все хоккеисты, конечно, знают, что бронза – это лучшее достижение первоуральского хоккея с мячом за всю историю. Я горд и счастлив быть частью этой команды. Спасибо всем, кто болел за «Трубник» и верил в нас! – отметил Алексей Жеребков, главный тренер «Уральского трубника».

Вообще «Трубник» многих удивил в этом чемпионата, едва добравшись до плей-офф, именно в играх на выбывание команда показала себя настоящим бойцом, в четвертьфинале «выбив» красноярский «Енисей», а в полуфинале активно сопротивляясь московскому «Динамо».

Пока в Иркутске кипели страсти, хабаровский «СКА-Нефтяник» готовится к решающей игре с московским «Динамо». Третий матч финальной серии пройдет сегодня в столице России в восемь часов вечера. И именно он может стать решающим.

Напомним, что первые два финальных матча выиграли армейцы, а борьба за чемпионский титул ведется до трех побед в серии. Так что сегодняшняя игра может стать для СКА решающей. Между тем «Нефтяник» в этом матче остался без своего основного вратаря. Денис Рысев получил травму и сейчас ворота хабаровчан будет защищать Виктор Каменев.

«Динамо» намерено дать бой СКА, а то, что бело-синие умеют сражаться до конца, видно хотя бы по тому, что они единственные кто сумел отнять очки у фаворита в регулярном чемпионате страны, один матч, проведя вничью и один выиграв.

На стороне москвичей и то, что игра пройдет в максимально неудобное для СКА время – восемь часов вечера в столице - это три часа ночи в Хабаровске.