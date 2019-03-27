Камчатку потрясло два раза за час, но никто не заметил

Утром, 27 марта, сейсмологи зарегистрировали два землетрясения в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Стихийное явление жители полуострова не ощутили, во всяком случае, звонков в экстренные службы не поступало.

Первое землетрясение было зарегистрировано в 9:37 утра (по местному времени) в акватории Тихого океана. Эпицентр находился в 105 километрах к западу от села Никольское на глубине в 33 километра. Магнитуда землетрясения составила 4,6 балла.

- Во второй раз Камчатку потрясло в 10:37 утра. Эпицентр землетрясения был также в районе Командорских островов – в 119 километрах на запад от Никольского - на глубине 60 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,5 балла, - отметили в сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

Как сообщает пресс-служба главка МЧС России по Камчатскому краю, в регионе все спокойно, землетрясения никакого урона не нанесли. Однако у побережья Камчатки, по прогнозам синоптиков, ожидаются волны высотой до восьми-десяти метров. Стихия разгуляется 28 марта и продолжит бушевать до 30 марта.

- Опасное волнение в акватории Тихого океана никак не связано с землетрясениями, которые произошли утром. Эти волны образованы не сейсмическими явлениями, а из-за сильного ветра, - рассказали в ФГБУ «Камчатское УГМС».

О штормовом предупреждении должны быть оповещены все экипажи судов, находящиеся в опасных районах. Им рекомендовано укрыться в безопасных местах.

В случае если ситуация несет угрозу жизни и здоровью, необходимо немедленно позвонить по номерам: "112", "101" - с мобильного и "01" - со стационарного.