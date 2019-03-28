«Я начал верить в чудеса»: математический склад ума помог программисту из Хабаровска выиграть миллион в лотерею

27-летний Алексей Данцев на протяжении года не сталкивался с проблемами, связанными с нехваткой денег. Финансовое состояние хабаровчанина изменилось в 2017 году, когда Алексей стал обладателем одного из самых желанных лотерейных билетов - выигрышного. В один день он стал миллионером, и его жизнь резко поменялась.

МИЛЛИОН НА ГОД

Алексей учился в биробиджанской школе в классе с математическим уклоном, поступил в хабаровский университет, опять же на факультет компьютерных и фундаментальных наук. Кафедра - прикладная математика. Разумеется, с цифрами у инженера - программиста Алексея все складывалось более чем удачно. Числа и помогли ему разгадать формулу успеха в лотереях, ведь рецепт основывается не только на голом везении, но и поддается каким-то законам. Попытаемся понять, каким.

В этот день Алексей наткнулся на информацию о проведении акции «Год без забот». Как отмечает пресс-служба «Гослото», чтобы стать участником мероприятия, достаточно было купить один билет. Хабаровчанину больше и не нужно было. Он купил тот самый – выигрышный. В этот день и в эту секунду он стал миллионером, забрав куш в 1 200 000 рублей.

- Каждый человек хочет внезапно разбогатеть. Обманывать не стану, я не исключение, - рассказывает счастливчик Алексей Данцев. – Я тогда сидел на работе, мне пришло сообщение: «Поздравляем, вы выиграли». Очень удивился и даже сначала не поверил! Стал проверять информацию на официальном сайте, позвонил на горячую линию и даже посмотрел видео с розыгрышем. Организаторы предложили несколько вариантов, как получить выигрыш. Мне могли каждый месяц перечислять по 100 000 рублей. А могли разом отдать всю сумму. Я выбрал второй вариант.

Так, по словам Алексея, он почувствовал себя миллионером, да и по факту таковым стал.

ФОРМУЛА «ДЖЕКПОТА»

Алексей уверен, что купить выигрышный билет и стать миллионером может любой желающий. Программист даже поделился своим секретом успеха. Хабаровчанин не в первый раз пытал удачу в лотереях, он периодически следит за розыгрышами, однако не как зевака, а подходит к этому с профессиональной точки зрения. На компьютере у него есть таблица с тиражами.

— Я стараюсь выявить определенные закономерности и спрогнозировать, какое число может выпасть в следующем тираже. Компьютер позволяет визуально воспринимать эту информацию, а в блокноте отмечаю те числа, которые я бы выбрал, — говорит Алексей. – Ищу информацию о победителях лотерей, чтобы выяснить, кому больше везет: участникам из маленьких городов или только из больших. Но пока все же я пришел к выводу, что все зависит от случая и удачи. Благодаря своему случаю я начал верить в чудеса.

По мнению хабаровчанина, чтобы оказаться в рядах счастливчиков, нужно смотреть на ситуацию с позитивной точки зрения. Именно такая установка срабатывает в вашу пользу в большинстве случаев. Тем, кто мечтает стать миллионером, Алексей желает удачи и побед.