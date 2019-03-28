Биография Виктора Ишаева: чем запомнился Хабаровску бывший полпред в ДФО

Виктор Иванович Ишаев, экс-губернатор Хабаровского края, экс полпред по Дальневосточному Федеральному округу, в Хабаровском крае многие его называют «батя».

Родился 16 апреля 1948 года в селе Сергеевка Кемеровской области.

С 1964 по 1988 год работал на Хабаровском судостроительном заводе, прошел путь от простого сварщика до замдиректора предприятия.

С 1988 по 1990 год - директор завода строительных алюминиевых конструкций.

С 1991 по 2009 год - сначала глава администрации, а потом губернатор Хабаровского края.

С 30 апреля 2009 года - полпред президента в Дальневосточном Федеральном округе.

В 2013 году стал министром по развитию Дальнего Востока.

В августе 2013 года снят президентом с обеих должностей.

В 2013 году стал советником президента ОАО «НК «Роснефть» по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента.

Стоит отметить, что Виктор Ишаев, согласно данным из открытых источников, является учредителем как минимум трех коммерческих фирм. Основной вид деятельности первой компании - ООО «ВИП ПЛАСТИК» - розничная торговля косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах. В числе деятельности второй и третьей – ООО «БЕЙС», ООО «ДИВЕЛОПЕР» - строительство жилых и нежилых зданий.

В Хабаровском крае люди называют Ишаева уважительно: «Батя». За годы его работы были построены «Платинум арена», Хабаровский цирк, развязки, Онкологический центр, Кафедральный Спасо-Преображенский собор, начата массовая молодежная застройка, строительство арены «Ерофей», масштабная реконструкция Амурского моста.

По словам близких к его деятельности людей, Виктор Ишаев - человек простой, любит пошутить, как в народе говорят, "свой парень".

За долгие годы "правления папы", его фигура обросла слухами и легендами. Правда, речь не о криминальных подвигах экс-губернатора края. Вот одна из историй, которую вспомнила жительница города.

- Муж бизнесмен, решили купить квартиру в доме рядом со зданием правительства Хабаровского края. Договорились о цене с продавцом и тут началось что-то непонятное. Нас провели в ФСБ, ФСО, полиции, чуть ли не в МЧС. Почему, никто не объяснил. Мы с мужем были в шоке, он даже всерьез стал опасаться за свой бизнес, мало ли что произошло. В конце концов "серьезные конторы" отстали, сделка состоялась. Мы выехали в квартиру, вещи разобраны, что-где - непонятно, я готовлю обед и не могу найти соль. Думаю, пойду постучусь к соседям, попрошу соли, дело-то житейское. Звоню в дверь напротив, она распахивается, а там - Виктор Иванович Ишаев. В трусах, майке и коньках! Я глаза вытаращила. А он мне - что удивляешься? Ни разу не видела как коньки разнашивают?

В итоге политик отдал ей по-соседки соль, а сама история стала семейным приданием.

Есть еще одна история. Поздно вечером оперуполномоченный уголовного розыска ехал один на своей «Тойоте» домой от девушки. И надо же так случиться, что той же дорогой губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, 53 года, ехал один на своем джипе домой от... неизвестно откуда.

Перед переездом (тогда еще) милиционер сбросил скорость, а Ишаев сзади заморгал фарами - уступи дорогу! Ну, оперативник-то подумал, что сзади «чайник», правил не знает - у переезда не обгоняют, - и дорогу не уступил. Но когда навороченный джип «Ленд-Круизер» выскочил из темноты и стал сбоку атаковать «Тойоту», сотрудник милиции подумал, что за рулем бандюган, и сорвался на всех газах. Больше часа губернатор Ишаев гонял по ночному городу за перепуганным опером, а последний пытался найти спасения у постов ГАИ, но нигде, на беду, не стояли сотрудники. Наконец, «Тойота» была прижата к обочине, и волосатая рука с пистолетом высунулась из окна джипа. Это версия милиционера.

А губернатор заявил местной прессе, что «Тойота» его подрезала.

В ту же ночь губернатор вызвал из дома начальника УВД генерала Баранова и повелел ему в сей же час уволить сотрудника своего!

«Не губите, ваше высокородие!» - не успел вымолвить подчиненный, как генерал порезал его права и объявил о увольнении.

«Как ты будешь дальше жить - не знаю!» - сказал мне на прощание губернатор, - поведал потом журналистам уволенный.

Краевые газеты после писали: «Губернатора Хабаровского края отличает жесткий мужской характер. Вряд ли какой-нибудь другой губернатор стал рисковать жизнью и тратить то недолгое, свободное от губернаторских забот время на такое, казалось бы, совсем негубернаторское дело - гоняться по гололеду за лихачом. Однако недаром в народе Виктора Ивановича нередко зовут Хозяин. Ведь настоящий хозяин никогда не пройдет и не проедет мимо любого беспорядка!