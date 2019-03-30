«Чемоданная» выставка, фотографии интервентов и «ковровая» история: в Хабаровске появилось Российское истерическое общество

В Хабаровске уже было подобное общество – военно-историческое, теперь к нему добавился «гражданский» аналог. Впрочем, по словам организаторов два, это лучше, чем одно, и на протяжении всего времени существования они никак с друг-другом не конфликтовали, не будут и сейчас.

- Я считаю, что чем больше хороших разных обществ, тем лучше, - рассказывает Константин Могилевский, член президиума РИО, исполнительный директор фонда «История Отечества» - Было бы их пять, или десять я бы только это приветствовал. На самом деле с Российским военно-историческим обществом российское историческое общество тесно сотрудничает, у нас много совместных проектов. Те кто внимательно наблюдает за детальностью наших обществ конечно заметил, что у нас несколько разная стилистика работы, задачи при общих целях.

На первом заседании президиума хабаровского отделения Российского исторического общества его председателем единогласно был избран Ивана Крюкова, генеральный директор краевого музея имени Гродекова. В ближайших планах отделения поддержка трех интереснейших проектов. Первый из которых - «Исторический багаж». Он предполагает создание историко-просветительских выставок на железнодорожных вокзалах и станциях.

- Организация таких выставок, это поручение президента России, и мы ему очень рады. Вокзал – это очень подходящее место, для того чтобы разговаривать с людьми об истории. Они приезжают в какое-то место, пересаживаются в не с поезда на поезд начинают знакомство с этой местностью именно с вокзала. Да и местным жителям, я думаю будет интересно освежить свое знание истории своего региона, - подчеркнул Константин Могилевский.

По предложению РЖД сейчас начата работа по организацию таких выставок на дороге Москва-Санкт-Петербург, а вот следующим этапом станет БАМ, в том числе в Комсомольске-на-Амуре. Касаться выставка будет не только и не столько железной дороги, в основном в экспозиции будет представлена история горда.

Так же при помощи фонда «История отечества» будут поддержаны три хабаровских проекта: выставка фотографий о Гражданской войне, выставка Музея современной истории России «Сотканная история», которая впервые экспонируется вне стен московского музея, и передвижную книжную выставку Дальневосточной государственной научной библиотеки, рассказывающую об истории Гражданской войны в контексте Дальнего Востока.