Не стоял в стороне, когда огонь подбирался к гаражам: 10-летний хабаровчанин тушил горящую траву водой из лужи

Лицеист из Хабаровска показал по-настоящему взрослый героизм, когда бросился тушить горящую траву. 10-летний мальчик и его друзья заметили пламя, когда гуляли во дворе. Оно разгулялось за домами на улице Бондаря и стремительно подбиралось к находившимся рядом гаражам.

Юный горожанин по имени Арсений не растерялся, позвонил по номеру «112». Пока пожарные добирались до места происшествия, мальчик изо всех сил старался остановить огонь - брал воду из ближайшей большой лужи, топтал пламя ногами. Ему помогали его друзья.

- Мальчик грамотно оценил ситуацию и предпринял все, что было в его силах, чтобы сдержать огонь. Благодаря маленьким помощникам удалось потушить пожар и избежать серьезного ущерба. Приятно, когда молодые люди проявляют активную гражданскую позицию, а не стоят в стороне и снимают на телефон видео, - Александр Лебедев, прокомментировал начальник 1 отряда Противопожарной службы Хабаровского края.

Подростку показали пожарную техникуФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Арсению, отважно помогавшему тушить пожар, в торжественной обстановке вручили почетную грамоту и подарок. Для подростка и его мамы работники пожарной части организовали экскурсию по подразделению и продемонстрировали пожарную технику. Со слов мамы Арсения теперь мальчик теперь мечтает стать пожарным.