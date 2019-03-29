Зверское убийство в Хабаровске: неизвестные зарезали семью с младенцем

В Хабаровские вырезали семью из трех человек. Трупы мужчины, женщины и младенца обнаружили накануне в квартире жилого дома с ножевыми ранениями.

- 28 марта 2019 года в квартире жилого дома, расположенного в Кировском районе Хабаровска, обнаружены с множественными ножевыми ранениями тела трех человек: мужчины (1991 года рождения), женщины (1992 года рождения) и ребенка (2019 года рождения), - рассказал старший помощник руководителя следственного управления СК по Хабаровскому краю.

По его словам, дело об убийстве расследует усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи, следователи-криминалисты, сотрудники управления МВД России по Хабаровскому краю.

- Расследование уголовного дела находится на контроле руководства краевого следственного управления, - отметил Илья Гудков.