2019-04-01T06:43:26+03:00
Общество

Продажа дешевых авиабилетов для полетов внутри региона началась в Хабаровском крае

Льготами смогут воспользоваться свыше 3,5 тысячи жителей края
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Продажа дешевых авиабилетов на проезд внутри региона началась в Хабаровском краеПродажа дешевых авиабилетов на проезд внутри региона началась в Хабаровском краеФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В Хабаровском крае с 1 апреля началась продажа льготных авиабилетов на местные маршруты. Тарифы на перелеты будут снижены вдвое, традиционно такие билеты не залеживаются в кассах – их жители региона разбирают, как горячие пирожки.

Выполняться перелеты по сниженным тарифам будут с 1 мая по 30 сентября этого года. Под субсидию попадают рейсы из Хабаровска в Охотск, Советскую Гавань, Нелькан, Николаевск-на-Амуре, Херпучи, Аян, Богородское и Чумикан.

Льготой могу воспользоваться те, кому еще не исполнилось 23 года, пенсионеры, инвалиды I группы и их сопровождающие. Забронировать билеты можно в агентствах и кассах КГУП «Хабаровские авиалинии». Сделать это можно на весь период действия сниженных тарифов.

- Субсидия покрывает в среднем от 40 до 90 процентов стоимости билета. При этом пассажирские авиатарифы в крае не менялись с 30 ноября 2016 года. Например, стоимость перелета до Чегдомына составит 2762,5 рубля, до Николаевска - 4679 рублей, льготный билет до Охотска можно приобрести за 6324,5 рубля, - рассказали в министерстве промышленности и транспорта Хабаровского края.

Стоит напомнить, что российский бюджет продолжает субсидировать тарифы на перелеты по маршруту Хабаровск – Оха (Сахалин) – Хабаровск. Авиабилет по данному направлению можно купить за 5842 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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