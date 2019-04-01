Двое парней на Камчатке погибли, пережидая пургу в заметенной снегом машине

Сильная пурга бушевала в эти выходные на Камчатке и унесла с собой жизни двух парней. Молодых людей 1993 года рождения погубила стихия на пути в поселок Новый. Парни не доехали до ближайших жилых домов всего около полукилометра.

Стихия начала бушевать в Усть-Камчатском районе 29 марта. Пурга была настолько сильной, что пришлось даже временно закрыть дорогу на административный центр для проезда снегоуборочной техники. Именно в этот момент 25-летние парни почему-то выехали в поселок.

По предварительной информации, молодые люди решили переждать непогоду и остановили машину на дороге. Авто парни глушить на стали, чтобы не замерзнуть, и, вероятнее всего, уснули. Почему они не покинули машину – так и останется тайной. Местные жители рассказывают, что в пургу водители часто бросают своих «железных коней» именно в этом месте и осторожно бредут до ближайших домов.

Тем временем машину занесло снегом по самую крышу. Предположительно, парни надышались угарным газом, отравились и погибли. Машину обнаружили 30 марта, очевидцы рассказывают, что авто стояло побитое. Возможно, из-за плохой видимости в него врезались другие транспортные средства.

Машину занесло снегом по крышуФото: Социальные сети

- В данный момент организована доследственная проверка – проводятся экспертизы, чтобы установить причины смерти. Следов насилия на телах погибших нет, - отметили в пресс-службе главка СКР по Камчатскому краю.

У одного из погибших осталась вдова и двое детей. Второй парень был холост.