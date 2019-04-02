Пожар в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре: огонь унес жизни четверых человек

Ранним утром 2 апреля пожарные тушили загоревшуюся квартиру в пятиэтажном доме по проспекту Победы в Комсомольске. В охваченном огнем жилище в этот момент находились люди. Все они погибли.

Огонь бушевал на площади 12 квадратных метровФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

О пожаре огнеборцы узнали в 05:15 утра и незамедлительно выехали на место. Дым валил из окон квартиры на третьем этаже, туда и отправилось на разведку звено газодымозащитной службы. Спасатели искали очаг возгорания и проверяли: нет ли людей в охваченной огнем квартире.

Поиски огнеборцев оказались не напрасны. В одном из задымленных помещение они обнаружили троих мужчин без признаков жизни, в другом находилась женщина без сознания. Пожарные незамедлительно вынесли ее на свежий воздух и передали врачам, однако все попытки медиков спасти пострадавшую не увенчались успехом. Женщина погибла в машине скорой помощи.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. По словам соседей, за ее состоянием особо никто не следил, так как в этой квартире часто собирались маргинальные личности, которые частенько злоупотребляют спиртным.

Пожар в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре: огонь унес жизни четверых человекФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

- На ликвидацию пожара огнеборцам понадобилось почти 30 минут. В тушении было задействовано 18 человек и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 12 квадратных метров, - отметили в пресс-службе главка МЧС по Хабаровскому краю.

Причины пожара устанавливают сотрудники Госпожнадзора. Следователи по факту гибели людей в пожаре возбудили уголовное дело.