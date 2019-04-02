2019-04-02T05:19:45+03:00
Происшествия

Пожар в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре: огонь унес жизни четверых человек

Жертвами пожара стали трое мужчин и одна женщина из сгоревшей квартиры [фото]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Пожар в доме в Комсомольске-на-Амуре: огонь унес жизни четверых человекПожар в доме в Комсомольске-на-Амуре: огонь унес жизни четверых человекФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Ранним утром 2 апреля пожарные тушили загоревшуюся квартиру в пятиэтажном доме по проспекту Победы в Комсомольске. В охваченном огнем жилище в этот момент находились люди. Все они погибли.

Огонь бушевал на площади 12 квадратных метров Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Огонь бушевал на площади 12 квадратных метровФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

О пожаре огнеборцы узнали в 05:15 утра и незамедлительно выехали на место. Дым валил из окон квартиры на третьем этаже, туда и отправилось на разведку звено газодымозащитной службы. Спасатели искали очаг возгорания и проверяли: нет ли людей в охваченной огнем квартире.

Поиски огнеборцев оказались не напрасны. В одном из задымленных помещение они обнаружили троих мужчин без признаков жизни, в другом находилась женщина без сознания. Пожарные незамедлительно вынесли ее на свежий воздух и передали врачам, однако все попытки медиков спасти пострадавшую не увенчались успехом. Женщина погибла в машине скорой помощи.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. По словам соседей, за ее состоянием особо никто не следил, так как в этой квартире часто собирались маргинальные личности, которые частенько злоупотребляют спиртным.

Пожар в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре: огонь унес жизни четверых человек Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Пожар в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре: огонь унес жизни четверых человекФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

- На ликвидацию пожара огнеборцам понадобилось почти 30 минут. В тушении было задействовано 18 человек и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 12 квадратных метров, - отметили в пресс-службе главка МЧС по Хабаровскому краю.

Причины пожара устанавливают сотрудники Госпожнадзора. Следователи по факту гибели людей в пожаре возбудили уголовное дело.

Огонь бушевал на площади 12 квадратных метров Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Огонь бушевал на площади 12 квадратных метровФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Уголовное дело возбудили следователи из-за гибели четыре человек при пожаре в Комсомольске-на-Амуре
За обрезанные деревья в Комсомольске собираются наказать «управляйку»
Сельчанка в Хабаровском крае подожгла место работы, чтобы скрыть недостачу
На социальную рекламу в Хабаровском крае посмотрели глазами молодежи
Маршрутная сеть в Хабаровске экономически выгодна и удобна для пассажиров
Несколько автобусов сгорели в трамвайном депо Хабаровска
Пожар в Биробиджане унес одну человеческую жизнь
В Хабаровске лихо избавляются от самостроев
Погода в Хабаровске на 2 апреля 2019 года: днем до +7 градусов, без осадков
Призывники в Хабаровском крае хотят пойти в армию
Замки в машине хабаровчанина не помогли сберечь портативную технику
Браконьер больше двух лет скрывался от правосудия в тайге в Хабаровском крае
Александр Федосов стал врио зампреда по социальным вопросам Хабаровского края
Сирены в Хабаровском крае оповестят об условной чрезвычайной ситуации