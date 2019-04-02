Гори оно синим пламенем: в Хабаровском крае начальница почты сожгла свое отделение

Почта для небольшого села, это своеобразный центр связи с внешним миром - письма, переводы, посылки, интернет, междугородняя связь - все это здесь. 16 марта жители Куканского сельского поселения этого центра лишились.

В ночь с пятницы на субботу почта сгорела. Старое одноэтажное деревянное здание полыхало так, что когда прибыли пожарные, спасать было практически нечего. Вначале думали - проводку замкнуло, однако когда на объекте стали работать сотрудники госпожнадзора, полицейские и служба почтовой безопасности УФПС Хабаровского края выяснилось, что это самый настоящий поджог.

Сейчас идет следствие, но главный подозреваемый уже задержан. Им оказалась 29-летняя начальница почтового отделения.

- Она работала на почте с 2016 года, - рассказала Елена Рыжкова, руководитель пресс-службы УФПС Хабаровского края. - По предварительным данным, подозреваемая похищала из кассы деньги, выносила оргтехнику - принтеры и компьютеры, чужие посылки, а затем, чтобы скрыть эти хищения, подожгла здание. Предварительный ущерб, который она нанесла службе - более двух миллионов рублей. Хорошо, что никто не погиб. Кстати пенсии и все социальные пособия были выплачены жителям поселка полностью. Так что в этом плане никто не пострадал.

Как объяснили специалисты, два миллиона - это минимальная сумма, ущерб может быть гораздо больше. Сейчас с бывшей начальницы взяли подписку о невыезде, заведено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Тем временем сельчане пока остаются без почты.

- Это было единственное отделение на два поселка, - прокомментировал Иван Кузнецов, глава Куканского сельского поселения. - Сейчас более тысячи человек остались без самого необходимого. Сегодня никаких услуг почта не предоставляет. Мы связывались с администрацией Почты России, написали письмо, но ответа пока нет. Я так понимаю, почтовики определяются с помещением.

По данным краевой почтовой службы, обслуживание местных жителей будет проводиться в здании, выделенном администрацией Хабаровского района по адресу - улица Советская, 1.