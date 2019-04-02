2019-04-02T09:09:04+03:00
Общество

Минимальная пенсия в Хабаровске в 2019 году останется без изменений

Прожиточный минимум пенсионеров в Хабаровске в 2019 остался прежним
Марина КАЛИНИНА
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Минимальная пенсия в Хабаровске в 2019 годуМинимальная пенсия в Хабаровске в 2019 годуФото: Рамиль ГАЛИ
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По данным краевого отделения Пенсионного фонда, средний размер пенсии в 2019 году в Хабаровском крае равен 16 тысячам 799 рублям. Размер социальной пенсии для тех, кто не заработал страховой стаж - 10 тысяч 021 рубль.

Для неработающих пенсионеров в Хабаровском крае установлена социальная доплата, которая позволит довести сумму выплат до прожиточного минимума, установленного в регионе для пенсионеров.

- Прожиточный минимум для пенсионеров в Хабаровском крае устанавливается ежегодно. В 2019 году он составляет 10 895 рублей, как и в прошлом, 2018 году, - сообщили «КП-Хабаровск» в министерстве социальной защиты населения по Хабаровскому краю. - Средняя величина социальной доплаты в регионе составляет 2 тысячи 843 рубля 7 копеек. Сегодня ее получают более 36 тысяч человек.

В 2019 году из краевого и федерального бюджетов на их поддержку будет потрачено более 1,5 миллиарда рублей.

Как сообщили в краевом отделении Пенсионного фонда, для отдельных категорий граждан средний размер пенсий сейчас составляет: 39 025 рублей - для инвалидов вследствие военной травмы. Участники Великой Отечественной войны получают в среднем 40 832 рубля, родители погибших военнослужащих - 29 833 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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