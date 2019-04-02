Что делать, если памятный снимок утратил четкость или был поврежден? Кто поможет увеличить фотографию и распечатать ее точно по размерам штендера, а может, даже сделать из черно-белого фото цветное? Этими вопросами однозначно вскоре озадачатся те, кто собираются принять участие в ежегодном шествии. Ну, а где сделать фото для акции «Бессмертный полк - 2019» в Хабаровске - подскажет «Комсомолка».

Совсем скоро колонны внуков, правнуков и даже праправнуков тех, кто отстоял нашу страну в Великой Отечественной войне, пройдут маршем по улицам города, неся в руках портреты героев тех страшных лет, участвуя в акции «Бессмертный полк-2019» в Хабаровске. Конечно, те старенькие, подчас затертые фотографии, что мы привыкли видеть в альбомах у наших бабушек и дедушек, несут в себе огромную историческую память, и потому трепетно передаются в семьях из поколения в поколение. Однако для того, чтобы участвовать в шествии «Бессмертный полк-2019» в Хабаровске, маленькой фотокарточки недостаточно. Фото должно быть увеличено, распечатано и отретушировано, если есть такая необходимость.

ОТРЕТУШИРУЙТЕ САМИ…

Конечно, вы можете попробовать отретушировать и подогнать фото под размер самостоятельно, а затем просто сходить с флешкой в любой копировальный центр или фотоателье, чтобы распечатать - но это при наличии у вас должных навыков обращения с компьютером. Если вы обладаете таковыми - в интернете полно бесплатных сервисов по ретуши и изменению размера фото, достаточно «загуглить». Однако такой способ подойдет лишь в том случае, если фотография повреждена незначительно. Если же фото в очень плохом состоянии и не подлежит «домашнему» восстановлению - отправьтесь к профессионалам, чтобы фото вашего родственника на акции «Бессмертный полк-2019» в Хабаровске было хорошего качества.

… ИЛИ ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФИ

Сделать фото для акции «Бессмертный полк - 2019» в Хабаровске предлагают множество компаний полиграфического дизайна и оформления, а также всевозможные фотоателье и студии. Специалисты оценят состояние снимка и озвучат вам стоимость восстановления, ретуши и распечатки - в зависимости от того, какой конечный результат вы хотите получить. Разумеется, цены на такие услуги сильно варьируются от степени сложности поставленной перед мастерами задачи. На сегодня минимальная цена на легкую ретушь и распечатку на простой бумаге - 150 рублей. Верхняя граница стоимости услуги достигает нескольких тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

Где сделать фото для акции «Бессмертный полк - 2019» в Хабаровске:

1. «Экспресс Полиграфия»

ул. Комсомольская, 74, 2 этаж, офис 7

ул. Тургенева, 73, 1 этаж, офис 11

телефоны: 8 (4212) 56-88-80, 8 (4212) 45-40-20

2. Компания «Жук»:

ул. Краснореченская, 139, корпус 2

телефон: 8 (4212) 25-45-15

3. Типография «Ка-Принт»

ул. Амурский бульвар, 48

телефон: 8 (4212) 75-57-56

4. Фотоцентр «Амур Фото»:

ул. Муравьева-Амурского, 29

телефон: 8 (4212) 74-78-24

5. Exprint - полиграфический салон

ул. Советская, 6

телефоны: 8 (4212) 74-79-99, 8 (4212) 69-00-59

6. «Чеширский кот», полиграфия

пер. Запарина, 82

телефон: 8 (4212) 25-11-51

7. Фотосалон Cheese photo:

ул. Муравьева-Амурского, 15

телефон: 8 (4212) 93-67-67

8. «Платина-Хабаровск», издательско-полиграфический комплекс

ул. Истомина, 49

телефон: 8 (4212) 42-12-33