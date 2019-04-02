2019-04-02T11:40:32+03:00
Общество

Медсестра накормила до ожогов пациентку после инсульта в Хабаровском крае

У почти парализованной женщины ожоги лица и шеи
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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На пенсионерку после инсульта в Хабаровском крае пролили бульон и оставили ожогиНа пенсионерку после инсульта в Хабаровском крае пролили бульон и оставили ожогиФото: Борис КОКУРИН
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Ожоги первой и второй степеней получила пенсионерка в больнице поселка Хор, перенесшая инсульт. Медсестра попыталась накормить практически парализованную женщину горячим завтраком и не учла, что одной рукой пациентка двигать все же может.

В больницу Нина Дерябина 1940 года рождения экстренно поступила 2 марта с диагнозом: «Нарушение мозгового кровообращения» - геморрагическим инсультом. Женщину вытащили фактически с того света, но столь серьезный удар не проходит бесследно для организма.

Пенсионерка не может говорить и фактически парализована – хаотичные движения Нина Алексеевна совершает правыми рукой и ногой. За женщиной необходим постоянный уход, который ей оказывают родственники и младший медперсонал больницы.

Утром 27 марта настало время завтрака. К Нине Алексеевне пришла медсестра, которая не зафиксировала руки пенсионерки. Как итог – пациентка дернула руку сотрудницы больницы и та опрокинула на нее посуду, в которой был горячий бульон.

В результате у Нины Алексеевны ожог правой щеки и правого надплечья. Площадь поражения – 0,5 процента. Как говорят врачи, внутренние органы не пострадали.

- Пациентка осмотрена хирургом и лором, также приезжал следственный комитет с судмедэкспертом – никаких повреждений внутренних органов и ротовой полости у женщины нет, это все наружная локализация. Она получила термические ожоги первой и второй степеней, но они никак не повлияли на ее состояние, - рассказал Илья Арония, главный врач районной больницы (район имени Лазо).

Руководство больницы тут же организовало свою служебную проверку. В результате к дисциплинарной ответственности привлечены виновная медсестра, старшая медсестра и заведующий отделением терапии. Их лишили премий. Также всем сотрудникам напомнили правила ухода за лежачими пациентами.

Сейчас Нина Алексеевна находится в отделении паллиативной терапии, где проходит реабилитацию. Через месяц пенсионерку выпишут – таковы реалии нынешней системы здравоохранения. Уход неходячей женщине должны будут обеспечить родственники либо дома, либо в специализированном учреждении.

Инцидентом заинтересовался региональный Следком и организовал доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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