2019-04-02T12:41:06+03:00
Общество

«Эмоции заразны»: парень угостил пирожками и чаем хмурых пассажиров автобусов на Сахалине

Молодой человек раздавал не только угощения, но и хорошее настроение, которого утром часто не хватает [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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«Эмоции заразны»: парень угостил пирожками и чаем хмурых пассажиров автобусов на Сахалине«Эмоции заразны»: парень угостил пирожками и чаем хмурых пассажиров автобусов на СахалинеФото: Социальные сети
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Большая часть людей по утрам в общественном транспорте задумчивы и их лица либо угрюмы, либо не выражают никаких эмоций. Изменить положение дел решил 27-летний житель Южно-Сахалинска. Парень захотел подарить своим землякам частичку радости, угостив пирожками с чаем, и сказать: «Улыбайтесь всегда, несмотря ни на что, ведь это заразно».

Способ воплотить свою идею в жизнь Артем подсмотрел примерно полгода назад в интернете, и все это время вынашивал план ее реализации. В первый день апреля парень твердо решил: «Время пришло» и заказал в местной столовой 50 пирожков, которые должны были быть готовы к утру.

На следующий день в 8:20 утра по местному времени Артем стоял на остановке у региональной библиотеки и ждал первый автобус. В руках у молодого человека были пакеты, полные пирожков с картошкой и капустой-мясом в отдельных контейнерах, а также термосы, в которых уютно плескался горячий чай. Угощение предназначалось для угрюмых пассажиров утренних автобусов.

- Первая реакция людей – настороженность. Когда заходишь в автобус и смотришь на грустные и задумчивые лица без улыбок, напитываешься странной энергетикой от них. У меня было волнение: а сработает ли моя акция, будет ли результат, будут ли люди улыбаться? Но, несмотря ни на что, я начал говорить. Люди сначала оборачивались и думали: «Что за сумасшедший человек ранним утром что-то раздает?», - смеется Артем Борисов, организатор акции. - Некоторые считали, что пирожки платные, но когда я говорил: «Это вам просто так», пассажиры принимали угощение, и на их лицах появлялась улыбка.

Фасовал и раздавал выпечку Артем в перчатках, стаканчики снабжал картонными держателями, чтобы не обжечься. Счастливчиками стали пассажиры трех автобусов, горячие пирожки молодой человек раздал за 30-40 минут.

borisovart91borisovart91
Эмоции заразны : парень угостил пирожками и чаем хмурых пассажиров автобусов на Сахалине
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- Результат оправдал ожидания. Люди улыбались, и от этого возникало чувство невесомости и легкости. Окружающим хорошо и весь день на лице улыбка. Когда я раздавал пирожки, говорил всем: «Улыбайтесь чаще и заражайте позитивом других. Меньше негатива, несмотря ни на что, - радуется Артем.

Вскоре молодой человек приедет в Хабаровск за дипломом института культуры. Возможно, подобную акцию он проведет и в краевой столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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