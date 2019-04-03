2019-04-03T04:21:59+03:00
Общество

Владимир Путин снял с должности транспортного прокурора на Дальнем Востоке

Указ об этом был подписан президентом России накануне
Борис КОКУРИН
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На Дальнем Востоке сняли с должности транспортного прокурораНа Дальнем Востоке сняли с должности транспортного прокурораФото: Дальневосточная транспортная прокуратура
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Александр Хатунцев был назначен дальневосточным транспортным прокурором в августе 2013 года приказом Генпрокурора России Юрия Чайки. Произошло это как раз в самый пик крупномасштабного наводнения на Амуре.

- Вчера, 2 апреля, президент Российской Федерации подписал указ о снятии Александра Хатунцева с должности Дальневосточного транспортного прокурора, - сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Пока, о том, кто заменит Хатунцева, не сообщается.

Александр Николаевич Хатунцев родился в 1968 г. в городе Койтас Казахской ССР.

В 1995 году окончил Уральскую государственную юридическую академию.

В 1994 году начал службу в органах прокуратуры. В разное время работал помощником, старшим помощником Свердловского транспортного прокурора, прокурором отдела, начальником отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Уральской транспортной прокуратуры, старшим помощником прокурора города Екатеринбурга, начальником отдела по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах Уральской транспортной прокуратуры, заместителем Уральского транспортного прокурора.

8 августа 2013 года был назначен на должность Дальневосточного транспортного прокурора.

Государственный советник юстиции 2 класса.

Награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации".

ИСТОЧНИК KP.RU

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