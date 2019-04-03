2019-04-03T05:57:42+03:00
Происшествия

Пожар в детском оздоровительном лагере «Океан» под Хабаровском: сгорело 600 квадратных метров

Больше тридцати человек тушили два корпуса, охваченные огнем [фото, видео]
Элина ОГАНЕСЯН
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Пожар в детском оздоровительном лагере «Океан» под Хабаровском: сгорело 600 квадратных метровПожар в детском оздоровительном лагере «Океан» под Хабаровском: сгорело 600 квадратных метровФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Происшествие случилось сегодня, в ночь на 3 апреля. На пульт пожарно-спасательной службы поступил тревожный звонок. Короткий номер почти в три часа ночи набрал сторож загородного детского лагеря «Океан», который расположен в районе села Воронежское-1 у Хабаровска.

Огонь охватил сперва только одно строение, но потом языки пламени перебросились на соседний корпус. Была вероятность, что пожар распространится на все 15 зданий детского лагеря, при том, что в восьми из них обычно размещаются дети во время каникул. К счастью, в зимний период никого из школьников на территории учреждения не было. Собственно, только благодаря этому никто в результате ЧП не пострадал.

Две постройки сгорели дотла. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Две постройки сгорели дотла.Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожар в детском оздоровительном лагере «Океан» в пригороде Хабаровска.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Тем не менее, площадь пожара оказалась довольно внушительной – сгорели два корпуса площадью 600 квадратных метров. Лишь спустя час пожарным удалось локализовать очаги пламени, еще час понадобилось на проливку всей территории. В итоге пожар был полностью потушен лишь утром. Сотрудники ведомства принялись за разбор конструкций.

Пожарным пришлось несколько часов тушить очаги горения, до утра они еще и осуществляли проливку территории. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожарным пришлось несколько часов тушить очаги горения, до утра они еще и осуществляли проливку территории.Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- На месте работали 8 единиц техники и 32 человека личного состава, - рассказывает Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. – Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому району и Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю ведут сбор данных и материалов для проведения пожарно-технической экспертизы и установления причин возгорания.

К счастью, в зимний период в лагерь закрывается, поэтому во время ЧП никого из детей в здании не было. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

К счастью, в зимний период в лагерь закрывается, поэтому во время ЧП никого из детей в здании не было.Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пока известно, что на зимний период все корпуса консервируются и отключаются от электроэнергии, поэтому пока даже о предположительной причине возникновения пожара говорить рано.

Какова сумма ущерба и причина возникновения пожара пока неизвестны. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Какова сумма ущерба и причина возникновения пожара пока неизвестны.Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В обстоятельствах произошедшего будут разбираться сотрудники регионального МЧС, Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В обстоятельствах произошедшего будут разбираться сотрудники регионального МЧС,Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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