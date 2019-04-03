2019-04-03T08:46:52+03:00
Происшествия

Фотографировал и трогал: какой срок грозит обвиняемому в педофилии фотографу экс-главы Хабаровского края

Сторона защиты считает, что Валерию Спидлену вменяют не те статьи, а, соответственно, и наказание должно быть другим
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Какой срок грозит обвиняемому в педофилии фотографу экс-главы Хабаровского краяКакой срок грозит обвиняемому в педофилии фотографу экс-главы Хабаровского краяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске подходит к концу рассмотрение скандального дела Валерия Спидлена, фотографа прошлого губернатора региона Вячеслава Шпорта. Напомним, что сотрудник правительственной фотослужбы обвиняется в растлении малолетних и изготовлении порнографии с несовершеннолетними. Адвокат же считает, что действия Спидлена нужно переквалифицировать.

Весть об аресте фотографа, который для многих являлся примером для профессионального подражания, всколыхнула Хабаровск. Годы безукоризненной работы, пост заместителя начальника отдела мультимедийного сопровождения деятельности губернатора края – никто бы и подумать не мог, что Валерий Спидлен способен преступить закон.

Силовики и власти молчали, коллеги не верили и стояли на стороне фотографа. Однако по мере того, как вскрывались подробности скандального дела, знакомые Валерия и общественность все больше округляли глаза.

УГОЛОВНЫЙ «ГАРРИ ПОТТЕР»

Итак, в СИЗО Спидлен находится уже больше полугода. Первоначально он отрицал свою вину, но в итоге частично признался. В частности, он сознался в том, что фотографировал обнаженных несовершеннолетних девочек без согласия родителей для своего проекта «Гарри Поттер». Так, мол, проще пририсовывать шерсть и костюмы.

- По делу нет никаких данных, что Валерий когда-либо показывал или давал фотографии кому-то из посторонних. Конечно, это надо осуждать, этого делать нельзя, но снимки, как он говорит, делал для себя. По статье «Изготовление порнографии» мы просим его оправдать, - рассказал Михаил Слепцов, адвокат фотографа бывшего губернатора края.

Также Спидлен признался, что касался интимных мест девочек и вел с одной из них откровенные разговоры о мальчиках. Последнее также охватывается составом преступления.

- Мы настаиваем на том, что статья о насильственных действиях ему вменена ошибочно, потому что такого он ничего не совершал. Она предъявлена ему на основании того, что 12-летняя девочка якобы была в беспомощном состоянии. Но это не подтверждается, в том числе медицинской экспертизой. Его действия должны квалифицироваться другой статьей – «Развратные действия», - продолжил Михаил Слепцов.

ИНОЙ ВЗГЛЯД

Гособвинение попросило по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних» 15 лет лишения свободы, по статье «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов» - 11 лет. Путем частичного сложения наказаний итого прокуроры требуют приговорить Валерия к 18 годам колонии.

Если защитникам фотографа удастся доказать свою правоту, то наказание Спидлену назначат значительно меньше – от трех до восьми лет тюрьмы.

Так или иначе, точку в резонансом деле поставит Индустриальный районный суд. Последнее слово Валерий Спидлен произнесет 8 апреля, возможно, в этот же день именитому фотографу вынесут приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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