2019-04-03T09:23:04+03:00
Фотоконкурсы

Самого обаятельного «Мартовского кота» выбрали читатели «КП-Хабаровск»

Победители получили ценные призы от партнеров фотоконкурса
Марина КАЛИНИНА
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Призы для победителя фотоконкурса «Мартовский кот» забрала из редакции хозяйка очаровательного Ричарда Александра ГрищукПризы для победителя фотоконкурса «Мартовский кот» забрала из редакции хозяйка очаровательного Ричарда Александра ГрищукФото: Марина КАЛИНИНА
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«КП-Хабаровск» подвело итоги фотоконкурса «Мартовский кот». За время его проведения хозяева котов и кошек прислали в редакцию 47 фотографий своих домашних питомцев.

Победители определились путем народного голосования. Подарки от партнеров конкурса получили участники, набравшие наибольшее количество «лайков».

Им вручили подарочные сертификаты на приобретение кормов в интернет-магазине zooshop27.ru и услуги ветеринарной клиники «Верный друг».

Безоговорочную победу одержал курильский бобтейл Ричард, набравший 179 голосов. Поздравляем его и хозяйку Александру Грищук.

Безоговорочную победу одержал курильский бобтейл Ричард

Безоговорочную победу одержал курильский бобтейл Ричард

Второе место досталось годовалому Вальтеру, породы мейн-кун. За самого крупногабаритного участника конкурса проголосовали 126 человек. Его хозяйке — Анжелике Богатовой — сертификат на корм придется очень кстати.

Второе место досталось годовалому Вальтеру, породы мейн-кун.

Второе место досталось годовалому Вальтеру, породы мейн-кун.

Тройку лидеров замыкает сфинкс Гораций, он же Гаврюша, как называет его хозяйка Марина Устимова. Он набрал 83 «лайка».

Тройку лидеров замыкает сфинкс Гораций, он же - Гаврюша.

Тройку лидеров замыкает сфинкс Гораций, он же - Гаврюша.

Приз зрительских симпатий достался «сибиряку» Филе, за которого проголосовали 66 человек. Наши поздравления Александру Будько — заботливому хозяину котика.

Приз зрительских симпатий достался «сибиряку» Филе.

Приз зрительских симпатий достался «сибиряку» Филе.

Редакция «КП-Хабаровск» благодарит всех участников фотоконкурса «Мартовский кот». Сколько бы голосов ни набрали ваши любимчики, мы знаем, что для вас они и так самые обаятельные на свете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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