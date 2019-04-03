«Делать из разумных животных колбасу – аморально»: россияне выступают против производства консерв из тюленей в Магадане

В Магаданской области предприняли попытку возродить производство мясных продуктов из тюленей. Нишу, пустовавшую почти 30 лет, решил занять предприниматель, который, как говорят власти, получил все необходимые документы и даже выпустил первую партию продукции из ластоногих.

Приверженцы промышленного вылова тюленей заявляют, что люди издавна занимаются промыслом ластоногих. Например, при Советской власти мясо этих морских животных перемалывалось в фарш и в виде корма шло на фермы по разведению песца и норки.

Также существовали комбинаты, которые выпускали выделанную шкуру тюленей, растапливали их жир и производили пищевые продукты. А коренным народам до сих пор разрешено добывать тюленей для еды.

Еще один довод сторонников промысла - разрастающаяся популяция тюленей вредит людям. В частности, млекопитающие наносят ущерб рыбным запасам, поедая их в большом количестве. Поэтому число ластоногих необходимо регулировать, но без фанатизма, чтобы не нанести урон популяции.

Однако разделяют такую позицию далеко не все. Многие считают, что тюлени – разумные существа, и есть их – как минимум безнравственно. Они сродни собакам – обучаемы, восприимчивы и эмоциональны. Противники массового забоя ластоногих также напоминают, что ряд видов тюленей, который обитают на Дальнем Востоке, занесены в Красную книгу России и охраняются международными договорами.

- Охота на тюленей — это что-то дикое, пещерное и первобытное. Она остается у малых народов как пережиток их традиций. Коммерческому тюленьему промыслу не место в XXI веке. Человечество за свою относительно короткую историю причинило морским млекопитающим слишком много бед. У людей достаточно других продуктов питания! Мы живем, слава богу, в мирное время и не нуждаемся в убийстве морских млекопитающих для собственного пропитания! Тюлени — это не колбаса! – пишут авторы петиции.

Документ адресован президенту РФ, Минприроды, Росрыболовству и ведомствам Магадана. Петицию уже подписали 87 тысяч человек, среди них не только жители Колымы, но и других регионов России.