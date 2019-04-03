2019-04-03T12:09:57+03:00
Происшествия

Из войсковой части на Камчатке наворовали цветного металла на десятки миллионов рублей

В краже военного имущества участие принимал даже командир части
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Из войсковой части на Камчатке наворовали цветного металла на десятки миллионов рублейИз войсковой части на Камчатке наворовали цветного металла на десятки миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В закрытом камчатском городе Вилючинск находится войсковая часть, которую попытались ограбить ее командир, бывший и действующий военнослужащие, а также один гражданский. Их добычей стали 18 тонн цветного металла, его стоимость оценена в более чем 20 миллионов рублей.

Разворачивалась афера с цветметом в 2018 году. Первый начал капитан второго ранга в запасе. Он, как установило следствие, зарегистрировал и утвердил фиктивные ведомости и заказ-наряды на ремонт кораблей Тихоокеанского флота. На их основании начальница судоремонтного комплекса пострадавшей войсковой части оформила заявки на получение технического имущества.

Командир той же части был непосредственным участником кражи цветмета. Он дал распоряжение своим подчиненным пустить на охраняемую территорию гражданского, который и вывез тонны награбленного.

Нашли военное имущество в контейнере одного из портов Камчатки. Похищенный цветмет эксперты оценили в 22,4 миллиона рублей и вернули в ведение Минобороны России.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Максимальное наказание – до десяти лет тюрьмы. Командир части отстранен от занимаемой должности, - сообщили в пресс-службе военного следственного управления СКР по Тихоокеанскому флоту.

В ведомстве также отметили, что все фигуранты проходят по одному уголовному делу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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