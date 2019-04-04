Овцы целы, волки – сыты: контрактник в Комсомольске-на-Амуре откупился от службы красной икрой и рыбой

Перед судом в Хабаровском крае предстанет офицер Росгвардии за получение взятки и превышение должностных полномочий. По версии следствия, он получил внушительную взятку от контрактника, который служить не желал, но зарплату получать хотел. Ущерб от действий офицера оценили почти в два миллиона рублей.

Офицер Росгвардии орудовал с лета 2015 по июнь 2018 года. В тот период он занимал должность командира воинской части в поселке Эльбан, а после стал руководителем отдела организации охраны важных государственных объектов управления Восточного округа войск национальной гвардии РФ.

В один прекрасный день к росгвардейцу обратился военный, который служил по контракту в Эльбане. Он не хотел исполнять свои обязанности и решил договориться с офицером. Тот оказался сговорчивым и освободил контрактника от службы, за что получил вознаграждение – 150 килограммов копченой рыбы и 90 килограммов красной икры.

Зарплата, кстати, военнослужащему выплачивалась полностью и вовремя. В результате государству причинен ущерб более чем на 1,8 миллиона рублей. Чтобы его возместить, арестовали имущество офицера на 1,66 миллиона рублей. В числе того, что пойдет на погашение ущерба – машина Nissan Qashqai, нежилое здание в Амурской области и участок в садоводческом товариществе.

- Уголовное дело возбуждено по двум частям статей «Получение должностным лицом взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Дело передано в суд, там гособвинение должно запросить наказание, - отметили в пресс-службе Главного военного следственного управления СКР.

В ведомстве добавили, что офицер освобожден от занимаемой должности. Такое решение принял командующий ВО войск национальной гвардии РФ.