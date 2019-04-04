2019-04-04T10:00:07+03:00
Происшествия

«Здание заминировано»: десятки людей эвакуировались из-за сообщения о заложенной бомбе, на месте работают кинологи

У здания дежурят пожарные, полицейские и бригада скорой помощи [фото, видео]
Кристина ГРИН
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«Здание заминировано»: десятки людей эвакуировались из-за сообщения о заложенной бомбе, на месте работают кинологи«Здание заминировано»: десятки людей эвакуировались из-за сообщения о заложенной бомбе, на месте работают кинологиФото: Комсомольская правда
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Сообщение о том, что в здании, расположенном по адресу улица Павловича,13, находится бомба, поступило 4 апреля около четырех часов дня. К офисным работникам пришли сотрудники полиции и рассказали о тревожной информации. Якобы неизвестные заминировали дом внушительных размеров, в котором находятся десятки организаций разного типа, начиная с ритуальных агентств и стоматологических компаний, заканчивая редакциями и кафе.

К месту происшествия съехались сотрудники практически всех спецслужб. Фото: Комсомольская правда

К месту происшествия съехались сотрудники практически всех спецслужб.Фото: Комсомольская правда

Чтобы проверить все помещения, понадобится достаточно времени. Работникам пришлось оперативно эвакуироваться. На место съехались сотрудники практически всех спецслужб, на месте дежурят пожарные и медики скорой помощи. Само предположительно опасное здание исследуют кинологи с собаками.

Пока нет ни подтверждения, ни опровержения правдивости тревожного сообщения. Фото: Комсомольская правда

Пока нет ни подтверждения, ни опровержения правдивости тревожного сообщения.Фото: Комсомольская правда

«Здание заминировано»: десятки людей эвакуировались из-за сообщения о заложенной бомбе, на месте работают кинологи.Комсомольская правда

- К нам просто пришли полицейские и сказали, что здание заминировано и всем нужно покинуть помещение, - рассказывает «КП»-Хабаровск» хабаровчанка Наталья. – Сейчас на улице находятся десятки людей. Стоят машины пожарных, полиции и скорой помощи. Пока о результатах кинологического обследования ничего не известно. Ждем.

«КП»-Хабаровск» продолжит следить за развитием событий.

Чтобы обследовать все офисные помещения здания, понадобиться много времени. Фото: Комсомольская правда

Чтобы обследовать все офисные помещения здания, понадобиться много времени.Фото: Комсомольская правда

Часть людей до сих пор находится на улице, другая - ушла по домам. Фото: Комсомольская правда

Часть людей до сих пор находится на улице, другая - ушла по домам.Фото: Комсомольская правда

ИСТОЧНИК KP.RU

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