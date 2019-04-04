Сообщение о том, что в здании, расположенном по адресу улица Павловича,13, находится бомба, поступило 4 апреля около четырех часов дня. К офисным работникам пришли сотрудники полиции и рассказали о тревожной информации. Якобы неизвестные заминировали дом внушительных размеров, в котором находятся десятки организаций разного типа, начиная с ритуальных агентств и стоматологических компаний, заканчивая редакциями и кафе.

К месту происшествия съехались сотрудники практически всех спецслужб.Фото: Комсомольская правда

Чтобы проверить все помещения, понадобится достаточно времени. Работникам пришлось оперативно эвакуироваться. На место съехались сотрудники практически всех спецслужб, на месте дежурят пожарные и медики скорой помощи. Само предположительно опасное здание исследуют кинологи с собаками.

Пока нет ни подтверждения, ни опровержения правдивости тревожного сообщения.Фото: Комсомольская правда

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/701163" frameborder="0"></iframe> «Здание заминировано»: десятки людей эвакуировались из-за сообщения о заложенной бомбе, на месте работают кинологи.Комсомольская правда

- К нам просто пришли полицейские и сказали, что здание заминировано и всем нужно покинуть помещение, - рассказывает «КП»-Хабаровск» хабаровчанка Наталья. – Сейчас на улице находятся десятки людей. Стоят машины пожарных, полиции и скорой помощи. Пока о результатах кинологического обследования ничего не известно. Ждем.

«КП»-Хабаровск» продолжит следить за развитием событий.

Чтобы обследовать все офисные помещения здания, понадобиться много времени.Фото: Комсомольская правда