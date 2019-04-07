«Их дом – море, а не тюрьма!»: на Сахалине проходят одиночные пикеты с требованиями выпустить заточенных «за решеткой» белух и косаток

В начале этого года вся страна узнала о существовании «китовой тюрьмы», распложенной под Находкой в Приморском крае. В вольерах с ужасными условиями содержится почти сотня белух и косаток. В такой обстановке они живут ради одной цели - чтобы из продали в китайские океанариумы. Здесь ничего личного, только бизнес. Продажа одного китообразного может сделать любого миллионером.

Первыми тревогу забили сахалинские экологи. Причина – таинственное исчезновение белух и косаток из «тюрьмы». Специалисты количественные недочеты связывают с качеством жизни китообразных. По их мнению, что из-за таких ужасных условий животные просто-напросто погибли.

Так как всех «заключенных» выловили на территории Хабаровского края, следователи нашего региона возбудили уголовное дело. Молва о тюрьме даже дошла до Москвы вышла за ее пределы. Владимир Путина даже поручил определить дальнейшую судьбу косаток и белух до 1 марта 2019 года. Выводы представителями федеральной власти были сделаны, однако ни к какому развитию это так и не привело. Животные до сих пор в тюрьме.

В вольерах с ужасными условиями содержится почти сотня белух и косаток. ФОТО: «Эковахта» Сахалина.

Накануне волна одиночный пикетов прокатилась по 11 населенным пунктам Сахалинской области. Десятки жителей, озабоченных здоровьем китообразных, встали на защиту животных и в очередной раз потребовали их освободить. Акция прошла в поселках Чехов, Мгачи, Оха, Стародубское, Сокол, Быков, а также в городах Александровск-Сахалинский, Долинск, Холмск, Невельск и Южно-Сахалинск.

- Сахалинцы выразили свой протест против незаконного удержания в неволе китообразных, выловленных в 2018 году, в том числе и у берегов Сахалина, - рассказали в «Эковахте» Сахалина. -«Свободу косаткам и белухам! Их дом – море, а не тюрьма!», «Нет китовой тюрьме в Приморье!», «Не позорьте Россию ради китайских океанариумов!», «Запретить вылов китов, как это сделал весь мир!», «Косатки и белухи – достояние России, а не рабы коммерсантов!» - такими плакатами граждане постарались донести свою позицию до властей и общественности.

Продажа одного китообразного может сделать любого миллионером. ФОТО: «Эковахта» Сахалина.

Участники акции уверены, что спасение косаток – дело чести каждого сахалинца. По их мнению, единственно правильный выход – выпустить животных, и поставить замок на «китовую тюрьму».

Из-за ужасных условий несколько животных просто-напросто погибли. ФОТО: «Эковахта» Сахалина.

Десятки жителей, озабоченных здоровьем китообразных, встали на защиту животных и в очередной раз потребовали их освободить. ФОТО: «Эковахта» Сахалина.

Волна одиночный пикетов прокатилась по 11 населенным пунктам Сахалинской области. ФОТО: «Эковахта» Сахалина.

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