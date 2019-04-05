Накануне в одной из групп в социальной сети появилось животрепещущее видео, опубликованное анонимно. Автор говорит, что кадры сняты в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление». Он находится в столице острова, в Южно-Сахалинске и работает уже почти двадцать лет. А тут скандал. Безупречная репутация муниципального учреждения дала трещину из-за младшего воспитателя, чье поведение, прямо скажем, нельзя назвать примерным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="362" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/701329" frameborder="0"></iframe> Смела еду со стола и побила: на Сахалине воспитателя центра отстранили от работы за избиение ребенка-аутиста.Социальные сети

На кадрах видно, как она жестоко и не педагогично обращается с ребенком-аутистом. Толкает его, дергает – ласки здесь нет от слова «совсем», а ведь речь, пожалуй, о самой незащищенной категории людей. Однако сам пост вызвал еще больший резонанс – ведь речь шла не о «плохом поведении» воспитателя, а о более серьезных вещах – побоях. Только на самой записи этого видно не было. Вероятно, все самое страшное происходило за кадром.

Автор поста утверждает, что многое осталось за кадром, а именно то, как ребенок получил травмы.Фото: Социальные сети

«Вчера в Центре Преодоления в Южно-Сахалинске произошел этот случай. На ребенка-аутиста подняла руку младший воспитатель, у ребенка остались ссадины и царапины. Случай произошел в столовой, когда мальчик начал плакать, вместо того, чтоб успокоить ребенка и самостоятельно накормить его, как требуют правила, младший воспитатель смела еду со стола в тарелку и подзатыльником согнала его со стула. Далее ребенок упал на пол, и сотрудница центра подняла его за шею и вытолкала за двери, за пределами столовой камера отвернута и происходящего далее не видно, но ребенок в царапинах и кровоподтеках. Когда мама и бабушка начали разбирательства в центре, заведующая, врачи и прочий персонал начали защищать виновную, заранее не разобравшись, ссылаясь на то, что ребенок - инвалид и самостоятельно нанес себе травмы. Когда все же мать настояла на просмотре камер наблюдения, заведующая начала отпираться и говорить, что сотрудник будет уволен, никаких извинений принесено не было».

По некоторым данным, руководство уверено, что аутист сам мог нанести себе травмы.Фото: Социальные сети

Это уже прямое обвинение в уголовном преступлении. Поэтому оперативники не смогли пройти мимо и инициировали проведение доследственной проверки.

- В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: опрошены сотрудники центра и воспитатель, видео с камер наблюдения, распространяемое в СМИ, изъято, - отметила Ольга Чебыкина, руководитель пресс-службы СУ СК России по Сахалинской области.

Следователи уже проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.Фото: Социальные сети

Более того, отмалчиваться не стали и в министерстве соцзащиты.

- По распоряжению министра социальной защиты Сахалинской области по инциденту, произошедшему в отношении ребенка-инвалида в ГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление» 3 апреля, организована внеплановая проверка. На время проведения проверки младший воспитатель отстранена от работы с детьми, - подтвердили в министерстве социальной защиты населения Сахалинской области. - О принятом решении по итогам проверки информация будет размещена дополнительно.

По результатам доследстенной проверки сотрудников ведомства будет принято процессуальное решение. Если в действиях младшего воспитателя найдут основания для возбуждения уголовного дела, то ей грозит не только увольнение, но и приговор суда.