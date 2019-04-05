Сергей Фургал: ловить кету удочками и спиннингами – это сумасшествие!

С 2020 года в России будут действовать новые правила рыболовства, это новый закон, который соответствующее ведомство «продавливает» уже несколько лет. Цель – благая: сделать рыбалку доступной для всех и поставить количество выловленной рыбы под жесткий контроль государства.

Одно из нововведений – категорический запрет сетей. Для Хабаровского края, где в основном ловят кету и горбушу - это нонсенс. Поймать «красную рыбу» на удочку невозможно.

- Мы категорически против такой схемы на Амуре. Я вылетаю в Москву, в Росрыболовстве будем встречаться по этому поводу, разговаривать. Мы будем настаивать, если надо - выйдем на высших должностных лиц страны, на том, что лов лосося удочками и спиннингами невозможен и повлечет за собой социальный взрыв. Это сумасшествие - предлагать ловить людям удочками и спиннингами кету, - подчеркнул Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. – Мы постараемся сделать так, чтобы это решение не распространялось на наших рыбаков.

Губернатор подчеркнул, что это не отменяет жесткого контроля государственных структур за выловом, под особое наблюдение инспекторов попадут нерестилища.

- Все должны соблюдать закон. Вы, наверное, видели видеоролики, где кету черпают экскаватором через загородки, а все остальные не могут поймать десять хвостов. И сегодня первые выходят на площадь и говорят – нам не нравится, что нас проверяют. Не нарушайте! Те, кто не нарушает, не боятся проверок. Если вы хищнически перекрываете нерестовые реки, перекрываете Амур, не даете пройти рыбе, чтобы другие ее поймали, и самое главное - чтобы она отнерестилась – извините, здесь никакой пощады не будет, - подчеркнул глава региона.