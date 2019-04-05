2019-04-05T11:10:15+03:00
Общество

Чисто женский бизнес: на Камчатке задержали трех безработных, создавших подпольный игорный клуб

В рядах незаконных предпринимателей они числились недолго – всего два месяца
Элина ОГАНЕСЯН
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Чисто женский бизнес: на Камчатке задержали трех безработных, создавших подпольный игорный клубЧисто женский бизнес: на Камчатке задержали трех безработных, создавших подпольный игорный клубФото: Социальные сети
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Наталья – 33 года, Виктория – 24 года, а Екатерина – 21 год (все имена изменены – прим.ред.). Все трое – жительницы камчатского города Елизово, по крайней мере, двое из них точно остались на родине, одна перебралась в Крым. Никто из дам не был официально трудоустроен, но зарабатывать как-то было нужно.

«На дядь» пахать женщины не хотели, а вот заняться чем-то своим – другое дело. Только вот выбор пал на деятельность прибыльную, но незаконную. Игорный бизнес – черный рынок, в котором оборот может достигать многомиллионных цифр. В ноябре прошлого года Наталья, Виктория и Екатерина раскинули мозгами и приняли волевое решение – арендовать нежилое помещение, установили 13 компьютеров и провели интернет.

Небольшое, неприметное здание, даже скрывать казино под видом спорт-бара дамы не стали. Клиентов было достаточно, ведь на территории Камчатского края нет разрешенных игорных зон, значит – нет конкуренции. Красивая жизнь бизнес-леди закончилась в январе 2019 года, когда об их маленьком секрете узнали силовики. Они возбудили в отношении трех предпринимательниц по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр».

-24-летняя и 21-летняя елизовчанки также работали в данном клубе операторами, обеспечивая ход игры, - отметила Елена Пасенюк, сотрудник пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю. - Во время задержания правоохранители изъяли компьютерную технику, два сотовых телефона и пять тысяч рублей.

Разумеется, материалы уже направили в региональном СК.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, иных соучастников, - отметила Елена Ильина, помощник руководителя пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю.

В ведомстве также отметили, что расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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