«Извини, братан, я не смогу тебе помочь»: на втором дыхании и в шаге от смерти сотрудник полиции спас горящего пассажира в Хабаровске

СПАСЕНИЕ ГОРЯЩЕГО - ДЕЛО РУК ЧЕЛОВЕКА

Случилось все в середине марта этого года. Ночью 34-летний Вячеслав Размашкин, инспектор дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю, ехал на своей машине по проспекту 60-летия Октября.

В этот день он не работал, был на больничном. Вячеслав заметил, как несколько машин остановились у обочины. Многие даже достали мобильные телефоны и стали снимать происходящее на камеры. В объектив попала машина Nissan Teana, которая в результате ДТП перевернулась на крышу и загорелась.

Очевидцы несколько раз пытались вытащить из иномарки людей: водителя и пассажира, но все тщетно. Огонь стремительно распространялся по салону машины из-за вылитого горючего, и спасти людей без травм для себя самих не представлялось возможным.

Так выглядела машина, объятая огнем. ФОТО: пропаганда ГИБДД России по Хабаровску.

Мужчины пытались разбить стекло, даже пинали его, чтобы спасти хоть кого-то, но попытки не увенчались успехом. Оставалось лишь смотреть на то, как два парня заживо сгорают в заточении.

Вячеслав сразу бросился на помощь. Не предпринять никаких действий он просто не мог. Совесть не позволяла. Накануне он посмотрел видео в сети, на котором мужчина также погибает в пожаре в машине. Будто знак - предвестник будущего.

- Я был тогда с девушкой, мы подошли к авто. Разбить стекло у меня тоже не получилось. Если честно, даже не помню - услышал я тогда крики или увидел, что в салоне живой пассажир. В итоге оказалось, что он действительно внутри и пытается разбить стекло, но ни у него, ни у меня не выходило, - рассказал «КП»-Хабаровск» Вячеслав Размашкин, лейтенант полиции. - Я даже сам не до конца осознал, как мне удалось схватить его за руку. Пытался вытащить его, но он, видимо, зацепил своего друга и хотел, чтобы я и его тоже вытащил. Конечно, у нас это не получилось. Разумеется, изо всех сил пытался. В какой-то момент подумал, что оторвал ему руку, а это оказалась ткань от куртки. Ничего не выходило. Помню, как посмотрел ему в глаза и сказал: «Извини, братан, я не смогу тебе помочь». Вокруг все горит: дым, пламя. Он в ответ: «Пожалуйста, спаси меня, вытащи отсюда, не бросай».

На повороте водитель не справился с управлением и вылетел на обочину. ФОТО: пропаганда ГИБДД России по Хабаровску.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Картина, конечно, жуткая. Шанс спасти молодого парня был призрачный, но вероятности выбраться из огненного заточения самостоятельно у него совсем не было. Уже позже выяснится, что водитель иномарки погиб не из-за пожара, а от травм, полученных в результате аварии. Выходит, что пассажир, рискуя, пытался вытащить тело своего приятеля, у которого не было даже надежды на выживание.

- Когда он меня попросил о спасении, у меня будто второе дыхание открылось. Прям занавес. Я еще к тому же вспомнил это видео, и меня вообще понесло. Понял, что просто обязан его вытащить из огня. Все на адреналине. Смутно уже помню, как у меня это получилось, но я все-таки помог ему выбраться, добравшись до него снизу машины, - продолжил Вячеслав. - Я на больничном был из-за травмы руки. Думаю, из-за этого не смог в первый раз помочь парню. А сам он пришел в сознание только тогда, когда в машине у него загорелись волосы и лоб.

Когда Вячеслав вытащил пассажира на землю и унес на безопасное расстояние, понял, что его больная рука совсем онемела. Спасение усугубило травму, и тащить парня дальше он просто не мог. На помощь поспешили два иностранца. Вскоре подоспела машина пожарных и бригада скорой помощи. Чудом выжившего пассажира с переломами и ожогами доставили в больницу. Вячеслав даже навещал пациента. Вместе они пытались вспомнить о том страшном дне.

Поступок своего сотрудника не оставили без должного внимания и в министерстве. Накануне Ирина Волк, официальный представитель МВД России, сообщила о том, что инспектора ГИБДД из Хабаровска поощрят медалью «За смелость и мужество, проявленные в экстремальной ситуации». Однако важность поступка Вячеслава измеряется не медалью, а спасенной человеческой жизнью.