2019-04-08T13:36:54+03:00
Общество

«Сахалин теперь со мной навеки»: тату-мастер «увековечил» маяк Анива на руке Гарика Сукачева

Музыкант вернулся с гастролей не только с положительными эмоциями от проведенного концерта, но и с частичкой острова [видео]
Элина ОГАНЕСЯН
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«Сахалин теперь со мной навеки»: тату-мастер «увековечил» маяк Анива на руке Гарика Сукачева«Сахалин теперь со мной навеки»: тату-мастер «увековечил» маяк Анива на руке Гарика СукачеваФото: Социальные сети
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7 апреля Гарик Сукачев прибыл в Южно-Сахалинск, чтобы дать концерт в рамках масштабного гастрольного тура «59:59». По всей вероятности, центр острова настолько впечатлил музыканта, что он решил привезти в Москву частичку Сахалина. Разумеется, не в прямом, а в переносном смысле. На себе он вывез за пределы Дальнего Востока символ региона – маяк Аниву. Вокалист сделал себе памятную татуировку с названием острова на руке.

- Конечно, в наш салон не так часто заходят звезды такого уровня, - рассказывает «КП»-Хабаровск» тату- мастер Александр Ойшанский. – Но воспринял коллектив появление Гарика Сукачева нормально. Он сказал, что хочет тату с символом Сахалина, а символ Сахалина – маяк Анива. Он посмотрел эскизы и выбрал рисунок. Никаких корректировок не вносил, я только добавил под маяком надпись «Сахалин».

«Сахалин теперь со мной навеки»: Гарик Сукачев сделал татуировку с маяком Анива..

В итоге на руке известного музыканта появилась новая татуировка и частичка Дальнего Востока в придачу. Александр и Гарик даже успели обменяться телефонами. Есть вероятность, что если исполнителю понадобится еще раз оставить на своем теле частичку Сахалина, то он обратится именно к этому мастеру.

«Сахалин теперь со мной навеки»: тату-мастер «увековечил» маяк Анива на руке Гарика Сукачева.

На странице тату-салона даже появился пост, посвященный звездному клиенту. А в инстаграме самого музыканта можно посмотреть видео с его поездки на остров, где он говорит: «Ну, вот мы на самой дальней гавани Союза. На острове нормальная погода», и обещает бросить камень в море по совету жены.

Теперь мастерам тату-салонов Дальнего Востока стоит активно следить за расписанием гастрольных туров Гарика Сукачева. Чем черт не шутит, может, музыкант решит увезти на своем теле символы всех самых дальних регионов нашей страны .

ИСТОЧНИК KP.RU

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