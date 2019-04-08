7 апреля Гарик Сукачев прибыл в Южно-Сахалинск, чтобы дать концерт в рамках масштабного гастрольного тура «59:59». По всей вероятности, центр острова настолько впечатлил музыканта, что он решил привезти в Москву частичку Сахалина. Разумеется, не в прямом, а в переносном смысле. На себе он вывез за пределы Дальнего Востока символ региона – маяк Аниву. Вокалист сделал себе памятную татуировку с названием острова на руке.

- Конечно, в наш салон не так часто заходят звезды такого уровня, - рассказывает «КП»-Хабаровск» тату- мастер Александр Ойшанский. – Но воспринял коллектив появление Гарика Сукачева нормально. Он сказал, что хочет тату с символом Сахалина, а символ Сахалина – маяк Анива. Он посмотрел эскизы и выбрал рисунок. Никаких корректировок не вносил, я только добавил под маяком надпись «Сахалин».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="394" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/701832" frameborder="0"></iframe> «Сахалин теперь со мной навеки»: Гарик Сукачев сделал татуировку с маяком Анива..

В итоге на руке известного музыканта появилась новая татуировка и частичка Дальнего Востока в придачу. Александр и Гарик даже успели обменяться телефонами. Есть вероятность, что если исполнителю понадобится еще раз оставить на своем теле частичку Сахалина, то он обратится именно к этому мастеру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="394" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/701834" frameborder="0"></iframe> «Сахалин теперь со мной навеки»: тату-мастер «увековечил» маяк Анива на руке Гарика Сукачева.

На странице тату-салона даже появился пост, посвященный звездному клиенту. А в инстаграме самого музыканта можно посмотреть видео с его поездки на остров, где он говорит: «Ну, вот мы на самой дальней гавани Союза. На острове нормальная погода», и обещает бросить камень в море по совету жены.

Теперь мастерам тату-салонов Дальнего Востока стоит активно следить за расписанием гастрольных туров Гарика Сукачева. Чем черт не шутит, может, музыкант решит увезти на своем теле символы всех самых дальних регионов нашей страны .