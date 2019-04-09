2019-04-09T06:53:24+03:00
Общество

Два снежных циклона принесут в Хабаровский край осадки и сильный ветер

По прогнозам синоптиков, больше всего пострадают северные районы региона
Кристина ГРИН
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Два снежных циклона принесут в Хабаровский край осадки и сильный ветерДва снежных циклона принесут в Хабаровский край осадки и сильный ветерФото: Евгения ГУСЕВА
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Весна – пожалуй, самая непредсказуемая пора. Особенно, когда речь идет о дальневосточной погоде. На календаре уже апрель, однако зима все не хочет отпускать Хабаровский край. Если температуры воздуха уже точно не опустятся ниже нуля, то осадки еще стремятся удержать свои позиции. Так, к региону из Амурской области приближаются сразу два циклона. Они хоть и небольшие, но наделают «шума» в отдельных районах нашего края. По прогнозам синоптиков, непогода прибудет 12 апреля, сильное влияние она окажет больше в ночь на 13 число.

- В большей степени это касается северных и центральных районов края, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов дальневосточного УГМС. – Проходя наши территории, циклоны дадут осадки. Снегопадов не ждем, максимум 1-2 миллиметра осадков. Неблагоприятные явления будут в Верхнебуреинском районе, районе имени Полины Осипенко и Николаевском районе. Затем непогода уйдет в Охотское море. Снега будут небольшими, местами пойдет мокрый снег, однако тепло сохранится почти везде.

В северных районах синоптики прогнозируют усиления ветра до 9-14 метров в секунду, на остальных территориях все в штатном режиме - в пределах 6-11 метров в секунду. Еще один циклон из Приморского края, по информации специалистов, приблизится к Хабаровскому краю 13 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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