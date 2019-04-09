Два ребенка пострадали в серьезном ДТП с перевернутой машиной на Камчатке

Происшествие случилось сегодня, девятого апреля, ранним утром на Халактырском шоссе. Почти в восемь часов в районе дома №1 по улице Невского мужчина 1964 года рождения, управляя микроавтобусом «Тойоты-Хайс», при выезде на главную дорогу по непонятным причинам решил не уступать путь движущейся иномарке. За рулем «Хонды» находился камчатец 1983 года рождения, а в самом салоне авто его дети: трехлетняя девочка и семилетний сын. В результате микроавтобус столкнулся с машиной. Скорость была не мала, поэтому иномарка перевернулась на крышу. К счастью, ДТП не привело к возгоранию авто.

- Двое пострадавших – пассажиры иномарки. Оба ребенка – воспитанники детского сада. Бригада скорой помощи диагностировала у мальчика ушиб левого локтевого сустава, а у девочки – ушиб правого голеностопного сустава, ушиб носа и ушиб грудной клетки, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Андрей Волков, сотрудник отдела пропаганды ГИБДД по Камчатскому краю. – Детей госпитализировали в областную детскую больницу, а затем отпустили на амбулаторное лечение. Медицинского освидетельствование показало, что оба водителя были трезвы.

К счастью, авария не привела к трагедии и очень серьезным травмам, как у пассажиров, так и у водителей. Последние, к слову, и вовсе не пострадали. В отношении водителя микроавтобуса сотрудники полиции составили административный протокол. Вина ДТП полностью лежит на нем.